Итоги 15.06: Линия Путина и санкции США против РФ

Сенат США ужесточил санкции против России

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России и усилении давления на Иран. За него проголосовали 98 сенаторов и лишь двое были против. Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных указами экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма Россией.

В ГПУ заявили о финансировании терроризма чиновниками Укрзализныци

Чиновников Укрзализныци, а также ряд коммерческих предприятий подозревают в финансировании терроризма.

"Установлено, что ряд коммерческих предприятий и должностных лиц публичного акционерного общества Укрзализныця организовали поставку продукции предприятий, расположенных в ЛНР/ДНР, для нужд ОАО Укрзализныця с выводом государственных средств путем оплаты через ряд фиктивных предприятий в бюджеты псевдореспублик", − заявили в Генпрокуратуре.

Розенко сообщил о росте средней зарплаты в Украине

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что за четыре месяца этого года средняя заработная плата по Украине выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составляет на сегодня 6 тысяч гривен. В то же время Розенко уточнил, что с учетом инфляции реальная зарплата выросла на 20%.

Закон о запрете георгиевских лент вступил в силу

В Украине с 15 июня вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. Согласно документу, за ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 грн. Георгиевскую ленту или предметы с ее изображением будут изымать. Запрет не касается участников Второй мировой войны.

В СБУ обинили Укрзализныцю в закупках некачественных запчастей

В СБУ заявили о разоблачении механизма регулярного приобретения чиновниками Укрзализныци некачественной продукции почти на 100 миллионов гривен. Сообщается, что чиновники компании регулярно закупали контрафактные запасные части для тягового подвижного состава и из-за этого Укрзализныця не смогла обеспечить в полном объеме перевозки продукции металлургических комбинатов.

Путин провел традиционную линию с гражданами

Российский президент Владимир Путин 15 июня провел свою традиционную линию, в ходе которой отвечает на вопросы обычных граждан. Вопросы в основном касались внутренних проблем, но речь шла также об Украине. Путин цитировал Тараса Шевченко, рассказывал о друге-националисте Викторе Медведчуке и комментировал безвиз.

Корреспондент.net собрал самые интересные цитаты Путина.

Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге был снят парламентский иммунитет с лидера французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен.

Тем самым евродепутаты ответили на требование французских судей, которые подозревают Ле Пен в том, что она назначала сотрудников своей партии парламентскими помощниками и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента, хотя эти люди фактически не выполняли работу.

Суд отменил запрет на вывоз вещей из Крыма

Апелляционный административный суд Киева отменил пункт постановления правительства от 16 декабря 2015 года, которым запрещалось перевозить товары на материковую часть Украины из Крыма, и наоборот. В то же время отмечается, что Кабмин может принять новое постановление другого содержания, но аналогичного по существу.

Умер актер Алексей Баталов

Народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня на 89-м году жизни. Друг семьи Баталова Владимир Иванов сообщил, что Баталов умер во сне.

Информацию про смерть отца подтвердила и дочь Баталова.

США с опозданием поздравили с Днем России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с опозданием поздравил россиян с национальным праздником − Днем России, который отмечается 12 июня. Текст поздравления был опубликован на сайте Госдепартамента в четверг, 15 июня.

Источник: korrespondent.net