Прогноз погоды на выходные: в Беларуси тепло и без дождей

В Беларуси в пятницу, 16 июня, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западу страны в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +20 ..+26 °С.

Сегодня в столице: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).Максимальная температура воздуха +21.. +23°С, сообщает Белгидрометцентр.

В субботу, 17 июня, погоду в юго-западных регионах страны будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши, в северо-восточных районах погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Преимущественно по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, в северо-восточных районах +6..+7°С; максимальная днем +16..+23°С, по северо-востоку до +25°С.

В воскресенье, 18 июня, погоду в республике будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +21..+27°С.