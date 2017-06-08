В Минске появился арт-парк гигантских инсталляций

На острове Комсомольцев в центре Минска открылся арт-парк с масштабной экспозицией из 12 огромных объектов современного искусства. Железные воины времен Полоцкого княжества, огромных размеров очки, «колодцы» с городскими секретами, плетеный «локатор» и другие объекты представлены в парке, рассказали Телеграфу в Альфа-Банке (Беларусь), выступившем одним из организаторов проекта.

Проект «Арт-Острова» посвящен 950-летию Минска, а все желающие могут прогуляться в нем бесплатно. Инсталляции созданы руками белорусских и зарубежных художников и скульпторов из привычных материалов, в том числе дерева, пластика и металла. Некоторые объекты выставки «Арт-острова» превышают пять метров в высоту.

«Экспозиция получилась масштабной – арт-объекты занимают весь остров и весят несколько десятков тонн. Некоторые из них интерактивны: предлагают зрителю отгадать городские секреты или переместиться во времени, – подчеркнула руководитель проектов Альфа-Банка, выступившего соорганизатором мероприятий, Елена Касперович. – Лэнд-арт сейчас популярен в мире, и такие фестивали привлекают к себе много людей. Также и Арт-Острова» призваны сделать Минск интереснее для туристов и помочь ему интегрироваться в мировое арт-пространство».



Центральное место арт-парка занимают железные всадники – участники «Битвы на Немиге». Таким способом художники Павел Войницкий и Вадим Мацкевич решили напомнить минчанам о первом летописном упоминании города. Предполагается, что посетители дадут волю фантазии и пройдут между борющимися сторонами легендарной битвы. При этом от первоначальной концепции – расколотой монеты времен Всеслава Чародея – авторы все же решили отказаться.





Рядом с воинами установлены арт-качели Альфа-Банка. Необычная конструкция в форме буквы «А» предлагает совершить метафорический полет в поисках новых впечатлений. Кроме того, на качелях можно увидеть другие инсталляции с высоты и под новым ракурсом.





На острове также появилась скульптура, напоминающая объятия влюбленных. С её помощью Анатолий Артимович и Иван Артимович развивают идею планеты любви, на которой держится мир. Василий Тимашов и Полина Пирогова сплели из лозы «Локатор»: конструкция предназначена для релаксации и созерцания природы. Денис Тропашко представил новые «Формы жизни» (пятиметровые фигуры, торчащие из земли), а Владислав Стальмахов показал «Людей в городе» в виде человека в футляре.





В арт-парке также появились «Городские секретики». Жанна Морозова и Елена Чепелева установили три бетонных кольца-колодца с «тайнами». Под стеклом находится зеркальное дно и предметы городской среды, которые сверху присыпаны песком, чтобы зритель приложил усилия перед тем, как открыть новые истины.





Кроме того, посетителям предлагают примерить гигантские «Очки», которые создал Игорь Леонтьев, и пройти во «Внутреннее пространство» (погрузиться в самоанализ), которое философски обустроил Александр Соколов в виде лежащего «великана». На острове также появилась необычная клумба: Татьяна Гомза засеяла газон многометровыми растениями из пластика. Андрей Шилов в свою очередь установил гигантскую кружку – символ благополучия.



Огромную инсталляцию собрали известные немецкие художники из коллектива «Tape That». Она позволит каждому желающему превратиться из обычного зрителя в активного участника арт-процесса.



«Практически во всех работах нашло креативное отражение важное событие – 950-летие города Минска. «Арт-Острова» представляют собой яркое художественное событие не только для Минска, но и для всей Беларуси», – отметила директор Национального центра современных искусств, куратор проекта Наталья Шарангович.



Выставку «Арт-Острова» проводят Альфа-Банк (Беларусь) и Национальный центр современных искусств при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома. Экспозицию можно бесплатно посетить до середины сентября на острове Комсомольцев, что в акватории Комсомольского озера и рядом с проспектом Победителей.