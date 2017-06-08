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16. 06. 2017

Китай собирается вырастить картошку на Луне в 2018 году

Источник фото: ByMedia.net

На борту миссии Chang’e-4, которая в будущем году должна совершить посадку на обратной стороне Луны, будет испытана небольшая «экосистема» из растений, насекомых и искусственного солнца.

Следующая большая миссия Китая к Луне должна стать исторической: планируется, что Chang’e-4 совершит первую в истории мягкую посадку на обратной стороне спутника. Запуск миссии уже несколько раз переносился, и текущая назначенная дата старта – 2018 г. Chang’e-4 включит в себя стационарную лунную платформу и небольшой луноход. А на прошедшей недавно в Пекине конференции Глобальное освоение космоса (GLEX 2017) китайские чиновники сообщили, что в составе миссии будет и небольшой блок-«экосистема». Об этом сообщает BBC со ссылкой на Chongqing Morning Post.

«Экосистема» представляет собой герметичный цилиндр размерами 18х16 см, в который будут заключены семена картофеля и яйца насекомых, включая шелкопрядов. «Яйца разовьются в шелкопрядов, которые могут вырабатывать углекислый газ, а картофель – выделять кислород в ходе фотосинтеза, – сказал ведущий разработчик «экосистемы» Чзан Яньсюнь (Zhang Yuanxun). – Вместе они могут образовать простую лунную экосистему».

©China Plus

Впрочем, не такую уж и простую. Температура на Луне колеблется от –170 до 100 °С, атмосферы нет, так что цилиндр должен обеспечить «экосистеме» надежную теплоизоляцию и герметичность. Освещение также устроено искусственное от встроенной в цилиндр батареи. При этом внутри будут установлены камеры, и ученые намерены организовать открытую прямую трансляцию с крошечного островка жизни на спутнике.

Можно вспомнить, что в фильме «Марсианин» картофель играет едва ли не главную роль в спасении героя, хотя в реальности растения выращивались пока что лишь на орбите МКС. Сообщается, что проект был выбран из 257 предложений, а в работе над ним принимали участие инженеры и ученые из 28 китайских вузов.

 

Источник: Naked Science
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