От Naviband до AC/DC: в Минске пройдет фестиваль хорошего настроения

2 и 3 июля в обновленном Urban Park Dreamland пройдет первый кавер-фест «Папа отдыхает», который объединит хорошую музыку, вкусную еду и интересные развлечения. Стартовая цена на билеты – 5 рублей.

Первый день фестиваля – 2 июля – будет посвящен рок-музыке. Хэдлайнером будет единственный в России официальный трибьют AC/DC – группа Easy Dizzy. Этот коллектив был хэдлайнером на главном в мире мероприятии, посвященном 40-летию AC/DC – Geiselwind Fantreffen 2013 (Германия). Также в этот день будут звучать песни Nirvana, Metallica, Depeche Mode, The Offspring, Земфиры, «Ленинграда», «Браво» и других артистов. Эту музыку будут исполнять группы Artefact, «Дядя Ваня», VIP-Jazz, Andy Kravetz Band.

Во второй день фестиваля – 3 июля – будет звучать поп-музыка. Собственные песни исполнят герои «Евровидения» Naviband и неповторимый Uzari, золотые хиты «Песняров» – Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Также прозвучат композиции Bruno Mars, IOWA, «Ляписа Трубецкого», Ивана Дорна, N.R.M., «Виа Гра» и других, в чем помогут кавер-группы «Минское Море», Анна Шалютина & Yogurt Band.

В рамках развлекательной программы в оба дня будет представлен полностью обновленный набор аттракционов Urban Park Dreamland. На смену отжившим свое каруселям пришли современные развлечения: скалодром и веревочный городок для любителей активного отдыха, лучный бой и тир для желающих пострелять, троллей для поклонников острых ощущений, квесты для предпочитающих интеллектуальный отдых и перевернутый дом для тех, кто хочет сделать интересные селфи.

Также будут работать волейбольная площадка и площадка для стрит-бола, петанк, фрисби, бадминтон. И это не говоря о мастер-классах и воркшопах, маркете одежды и аксессуаров, а также специальных точках развлечений для детей.

Отдельная важная часть программы – еда. В рамках фестиваля будет представлен масштабный новый фуд-корт с разнообразным ассортиментом блюд в стрит-фуд стилистике: бургеры, драники, суши, плов, пицца, wok, шаурма, шашлык, хот-доги, сэндвичи, фалафель и многое другое. Всего более 40 точек питания и 1000 посадочных мест, не считая многочисленных лужаек и полян. Такой инфраструктуры нет ни на одной другой площадке Минска!

– Идея фестиваля в том, чтобы на одной площадке были представлены все виды развлечений: музыка, активный и интеллектуальный отдых, лучшая еда и напитки. Один фестиваль вместо двух-трех, с демократичной ценой на вход и возможностью выбирать развлечения на свой вкус на месте, – говорит организатор мероприятия Алексей Подрез, руководитель компании KIT Solutions.

Кавер-фест «Папа отдыхает» стартует в 12.00, начало музыкальной программы в 18.00. При этом желающие могут остаться на ночь в кемпинге на территории фестиваля. Стартовая цена на билеты составляет 5 рублей и будет повышаться до 17 рублей. Продажа через сайт Coverfest.by и систему Bezkassira.by. Инфолиния – (017) 399 29 75.