12 самых актуальных артистов инди- и электро-музыки: полный лайнап главной сцены FSP’2017

Арт-пикник Freaky Summer Party пройдет 29 и 30 июля в парке “Дримлэнд”. В этом году FSP отличается самым сильным международным лайнапом за всю историю фестиваля. Традиционно, организаторы отдают предпочтение некоммерческой музыке: инди-рок, электро, синти-поп, пост-панк и экспериментальная музыка – именно под такие саунд-треки проходят два дня “чудаковатой летней вечеринки”.

Мы раскрываем полный лайнап главной сцены фестиваля в алфавитном порядке:

Антоха МС (RU). Герой нашего времени

Хип-хоп-лирика Антохи MC несет в себе “черный” грув, искренность, обаяние, самобытность и доброту. В его текстах явно чувствуется романтика двора, которая вызывает улыбку и напоминает о тех прекрасных годах, проведенных во дворе с друзьями. Здесь речитатив, соул, регги и электроника. Проект настолько необычный, что некоторые критики назвали его инопланетным.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=JDSPAPOUU0U

Послушать https://soundcloud.com/antohamc

Another Lips (BY). Возвышенно о бытовом, романтично о простом

Группа сочетает пародию на трагизм "актуального" пост-панка, и что-то новое в инди-роке. Возвышенно о бытовом, романтично про простоте. Начиная как проект четырёх друзей для одного выступления, группа после первого EP (и, как изначально планировалось, последнего) решила продолжить свою деятельность, и разродилась двумя альбомами. В июле планируется выход нового лонгплея, уже третьего за три года существования коллектива.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=poRCrErQ9z0

Послушать https://soundcloud.com/sasha_pushkin

Beissoul & Einius (LT). Эпатажные, стильные, харизматичные артисты и их гипнотические звуки будущего

Приключенческая, гипнотическая электроника, которую слушает в машине по дороге на встречи даже президент Литвы. Vogue и L’Officiel признают их иконами стиля, премия М.А.М.А. – электронной группой №1, а песню на украинском «Як ти й сказав» поёт хором каждый зал в Украине и каждое музыкальное сердце. На сцене они увлекают удивительной харизмой из сюрреалистических танцевальных движений и эксцентричностью костюмов, и буквально выбивают землю из-под ног звуками будущего.

Посмотерть https://www.youtube.com/watch?v=TXCoOz2gI_k

Послушать https://soundcloud.com/beissouleinius

Coals (PL). Невесомая электронная музыка и шелковистый вокал

Shy-pop/Cold-pop дуэт из Польши совмещает в себе невесомую электронную музыку и шелковистый вокал. Ребята играли на таких фестивалях, как Positivus Festival, Reeperbahn Festival, LOFTAS, Tune In Tel Aviv, BUSH Budapest и многих других. Их песни забирают слушателя с собой в большое путешествие, оставляя реальный мир позади. Группа впервые выступает в Минске при поддержке Польского института в Беларуси.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=Wy46Z2V4qPo

Послушать https://soundcloud.com/coalsmusic

EVERYTHING EVERYTHING (UK). “Прорыв года” по версии The Times

Art-pop-indie электроника от Манчестерских музыкантов, которые завоевали титул “Прорыв года” по версии The Times и сумели объединить элементы из Nirvana, Radiohead, Destiny’s Child и музыки Michael Jackson в один музыкальный стиль. Everything Everything - это “бунт на фабрике мелодий”.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=TOUuWZ8-hBg

Послушать https://music.yandex.by/artist/218997

Intelligency (BY). Харизматичный отечественный техно-блюз

В своей мызыке Intelligency стараются объединить все протестные настроения своего времени, начиная с сочетания, казалось бы, несочетаемого: deep-house, техно и блюза. Они придерживаются концепции live-импровизации в стиле “right now” и уже играли на таких фестивалях, как «Басовішча», «Halfway» в Польше, «Джаз Коктебель» и «Файне місто».

Посмотерть https://www.youtube.com/watch?v=XC4O1F4drS8

Послушать https://soundcloud.com/intelligency_live

Jaakko Eino Kalevi (FIN). Прохладный финский парень

Элегантный, психоделичный, романтичный и немного меланхоличный dream-pop от очаровательного JAAKKO. В своем последнем одноименном альбоме он завораживает слушателя пастельным звучанием саксофона, cold-wave синтезаторами и отрешенной атмосферой.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=-OllGo-HvdU

Послушать https://soundcloud.com/weirdworldrecordco/no-end

Mustelide (BY). "Электронная примадонна" и любительница экспериментов с синтезатором

Электронно-ориентированная экспериментальная поп-музыка. Mustelide титуловали “электронной примадонной” и признали Лучшей соло-исполнительницей по итогам 2015 года. Её музыка уносит в пространственные атмосферы, которые сопровождаются переливами аналоговых синтезаторов, чувственным, бархатным вокалом и создают таинственную, но очень теплую атмосферу.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=tPSXab0pFSs

Послушать https://soundcloud.com/mustelide

NOËP (EST). Заразительная электроника от человека-оркестра

Яркий, бодрый электро-поп от эстонского человека-оркестра. Его саунд гарантированно заставит ваши ноги танцевать, руки хлопать, а голову - качаться. У NOËP подписан контракт с Sony Music Sweden и он уже отыграл на таких фестивалях, как Flow Festival, Positivus, Weekend Festival и Waves. Его музыку описывают как “минималистичная, деликатная и заразительная электроника”.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=56g4D61ViAA

Послушать https://soundcloud.com/noepmusic

Super Besse (BY). Меланхолично-эйфоричный русскоязычный пост-панк

Post-punk/cold-wave трио из Минска, которое уже успело покорить сердца европейских меломанов, отыграв на многочисленных фестивалях и концертах. Super Besse - это громоподобное death disco под которое можно утонуть в танце и облачиться в меланхолично-эйфоричные мурашки.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=jqhZEd8SnUM

Послушать https://soundcloud.com/superbesse

Tesla Boy (RU). Пионеры российского электро-попа

Самый блистательный new-wave/synth-pop проект на пост-советском пространстве. Музыканты, которые выступали на легендарных фестивалях в Америке и Канаде. Их музыка играет в айподе саундпродюсера Lady Gaga и актера Джареда Лето. Tesla Boy - группа, которая стала символом и лицом нового поколения российской молодёжи.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=hg7ENgjc6AA

Послушать https://soundcloud.com/teslaboy

VÄG (SE). Песни о любви, внутренностях, ландшафтных и ментальных изменениях

Rock ’n Roll/Blues от музыкальной группы шведских дизайнеров SNASK, которую соучредитель агентства Fredrik Öst “купил” после сиплой рок-н-ролл тусовки. Вокалист группы Alexander Norberg говорит, что слова их песен написаны так, будто текст – это человек-шизофреник. Väg пишут про неразделенную любовь, диалоги в сказочном государстве, свет и тени, ментальные ландшафтные изменения, песни о городах, спине человека и его внутренностях.

Посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=HyWnTVL0sbY

Послушать https://soundcloud.com/vagmusik

FSP – это 5 музыкальных сцен, крафт-маркет, масштабный фудкорт, блогерский спот, экстремальные развлечения и спец-проекты от партнеров фестиваля. Все это дополняют образовательная площадка Edutainment, детский рай – платформа Kidsters и неудержимая афтепати.

