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18. 06. 2017

Под Минском при прыжке с котельной погиб роупджампер, СК возбудил дело

Управление Следственного комитета по г. Минску возбудило уголовное дело по факту гибели роупджампера при прыжке с трубы котельной высотой 70 метров в поселке Сосны под Минском. Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено в отношении организатора прыжков.

Молодой человек 1990 года рождения упал на землю на глазах очевидцев. Индивидуальный предприниматель, организовавший прыжок, задержан, с ним работают следователи.

К осмотру места происшествия привлекались представители МЧС и Госкомитета судебных экспертиз, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, оборудование и снаряжение, которое использовались для организации прыжка, изъяты.
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