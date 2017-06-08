Главный тренер сборной Беларуси по футболу поддержал проект «Футбол для дружбы»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко встретился с минскими школьниками Максимом Камаевым и Владом Мартишевичем, которые представят Беларусь в международном проекте «Футбол для дружбы», реализуемом ПАО «Газпром». Встреча состоялась в столичном Доме футбола, где профессионал поделился опытом с подрастающим поколением.

Ребята смогли задать тренеру вопросы, касающиеся детско-юношеского футбола и спорта в целом. А Влад Мартишевич, юный журналист, который будет работать в международном детском пресс-центре «Футбола для дружбы» и освещать все ключевые события проекта, спросил у Игоря Николаевича, кто его любимый футболист. «Среди двух явных звезд сегодняшнего футбола, мне по стилю игры и поведению на поле мне все же больше нравится Лионель Месси», - ответил Игорь Криушенко.

Юного футболиста Максима Камаева, который поедет на проект в качестве игрока одной из восьми международных сборных, интересовали в основном практические моменты: как улучшить игру, как тренироваться юным спортсменам, чтобы выйти на пик формы. Главный тренер с удовольствием подробно ответил на эти вопросы и дал несколько ценных советов.

- Роль игровой практики в становлении профессионального футболиста сложно переоценить, поэтому моя рекомендация ребятам – как можно больше упражняться с мячом, а во время тренировки не думать о том, что на тебя смотрят и оценивают родители или тренер, а сосредоточиться на игре. Родителям я бы посоветовал доверять коучу и не вмешиваться в тренировочный процесс, - отметил Игорь Криушенко.

Юные участники проекта «Футбола для дружбы» рассказали мэтру белорусского футбола о проекте «Футбол для дружбы» и своей роли в нем, а также повязали Браслет дружбы, который символизируют толерантность, стремление к победе и приверженность здоровому образу жизни.

В конце встречи ребята и главный тренер пожелали друг другу удачи в предстоящих стартах.