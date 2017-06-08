Домашний северный полюс. Как выбрать холодильник?

Выбирая новый холодильник, все хотят, чтобы он долго служил, не ломался, бесшумно работал, стоил недорого, при этом идеально подходил к интерьеру и имел стильный дизайн, был экономичен и удобен в использовании и обладал множеством полезных функций. И это далеко не полный перечень требований к одному из самых важных кухонных агрегатов.

Как же не потеряться в широком ассортименте современных холодильников, минимизировать свои затраты и время на поиск и быть полностью удовлетворенным сделанным выбором?

Компания LG решила помочь вам сориентироваться в основных параметрах и понять, на что обращать внимание при выборе нового холодильника. Ведь это глобальная покупка, и прежде, чем ее совершать, нужно разобраться, какие бывают холодильники по устройству, какой объем и тип управления предпочесть, что представляют собой энергоэффективные модели и многое другое.

Тип корпуса холодильника

Всего есть 5 типов, каждый из которых уникален:

С нижней морозильной камерой

Самый часто встречающийся тип холодильников стандартного размера, который подходит для семьи 2-3 человек.

С верхней морозильной камерой

Аналогичен предыдущему, только камера расположена сверху, что часто можно наблюдать в холодильниках небольших размеров.

Side-by-Side

Похожие на стильный двустворчатый шкаф снаружи, у этой модели морозильная камера во всю высоту холодильника расположена слева (но иногда и справа). В виду своего размера и объема этот тип отлично подходит для большой семьи.

Многодверный

Холодильное отделение, как правило, с двумя дверцами, при этом одна из створок может иметь быть двойной, скрывая в себе мини-бар или дополнительный отсек для продуктов. Снизу – удобные выдвижные боксы, все или часть из которых могут быть морозилкой.

Встраиваемый

Тип, который отлично вписывается в любое дизайнерское решение и любителей встраиваемой мебели и техники. Он экономит место за счет глубины и ширины, оставаясь достаточно объемным для семьи из 2-3 человек.

Тип компрессора

Компрессор – это сердце холодильника, которое ответственно за температуру внутри него. И если с каждым типом корпуса все индивидуально, то с компрессором просто – чем современнее, тем лучше.

Сейчас можно выделить 3 типа:

Обычный

Обладает классическим вращательным поршневым механизмом, который включается, когда нужна определенная температура, и выключается по ее достижению, повторяя процесс далее. Потребляет довольно много энергии (класс А и ниже) и изнашивается быстрее всех за счет частого трения механизма.

Инверторный

Тот же двигатель, но с инверторным управлением, что дает изменение интенсивности вращения. Обновление помогло с потреблением энергии (класс А+) и износом при сохранении тех же принципов.

Линейный инверторный

Развивая идею инверторной технологии, у механизма LG отсутствует вращающийся двигатель, на смену которому пришел линейный поршень. Новый тип компрессора имеет самую низкую изнашиваемость и самое быстрое охлаждение продуктов. По сравнению с обычным компрессором он экономит на 32% больше энергии (класс А++) с уровнем шума на 25% ниже.

Класс энергоэффективности

Проблема энергопотребления сегодня одна из самых актуальных, потому что вместе с ростом количества девайсов растут и тарифы на электроэнергию. Холодильник, работающий все время, по объему потребления часто превышает 30% от всего количества расходуемой энергии в доме.

Существует множество классов, они ранжируются по алфавиту где А – самый низкий расход энергии, а G – самый высокий. Узнать класс можно по информационной наклейке на холодильнике. Обычный компрессор класса А потребляет 298 кв/ч в год. Компрессор класса А++ - 204 кв/ч в год. За трое суток беспрерывной работы модель класса А++ потратила на 32% меньше электричества.

Система охлаждения

Она отвечает за сохранность продуктов и принцип работы холодильного и морозильного отделений. Системы охлаждения можно определить в 3 группы:

Прямое охлаждение

Хорошо знакомая система, которая оставляет на задней стенке замерзшую влагу. Она оттаивает и испаряется в специальном контейнере. Происходит это потому, что все тепло конденсируется возле холодного испарителя, находящегося за стенкой.

No Frost

Улучшенная система с принудительной циркуляции воздуха. Вся влага «протягивается» через испаритель и мгновенно на нем намерзает. Это помогает избежать разморозки холодильника, не оставляя замерзшую влагу на стенках. Иней с испарителя удаляется автоматически благодаря нагревателю.

Total No Frost

Новая ступень LG в развитии систем охлаждения. Она поддерживает оптимальную равномерную температуру при помощи многопоточного обдува Multi-Air Flow, что дает продуктам необходимые условия хранения. Такие холодильники вообще не нужно размораживать. Система охлаждает воздух в 1.6 раза быстрее холодильника с No Frost. Полное охлаждение с 30°С до 10°С происходит за 1 час 13 минут, что экономит и электричество.

Дополнительные возможности

Некоторые продукты нужно хранить в определенных условиях, с чем могут помочь «зоны свежести»:

Fresh 0 Zone

Лучше всего при этой температуре хранятся свежее мясо и фарш. Туда же могут отправиться плоды, капуста, лук-порей, редис, морковь, клубника, земляника и подобные им овощи и ягоды.

Зона -1/2°С

Свежее рыба и моллюски хранятся при температуре от -1°С до 0, но долго их лучше не держать, так как они скоропортящиеся. Для большинства распространенных фруктов подходит температура от 0 до 4°С.

Зона оптимальной влажности.

Холодильники LG обладают зонами, которые обладают оптимальной температурой и влажностью для долгого и безопасного хранения продуктов с сохранением их полезных свойств.

Наряду с основными преимуществами, улучшить качество жизни помогут и небольшие детали: LED-подсветка в холодильной камере, складная полка для больших продуктов, антибактериальный фильтр и режимы Быстрое замораживание и охлаждение.

Подведем итоги

Характеристики современных холодильников впечатляют. Различным может быть количество дверей, камер, форма устройства.

И найти холодильник, который идеальной подойдет именно вам, вовсе не сложно. Гибкие варианты современных моделей LG приятно удивляют и дают широкий простор для выбора: от очень компактных до габаритных и многодверных. Холодильники LG оснащены особыми зонами свежести для оптимального и долгого хранения различного вида продуктов, технологией Инверторного Линейного компрессора, технологией Door-in-Door (Дверь-в-Двери) и другими полезными функциями. При этом LG создает холодильники, которые перестают быть просто инновационной бытовой техникой, но становятся полноценными элементами интерьера, прекрасно гармонирую с вашей кухней.