Бизнес-леди года: кто стал победительницей проекта "Леди Босс — 2017"?

LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017». Г

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Главная интрига проекта разрешилась 18 июня на финале проекта в «Президент-Отеле». Кто стал «Леди Босс 2017»? Читайте в нашем материале!

Знать, что ты успешная бизнес-леди, отличный руководитель и красивая женщина — это здорово. Но ещё лучше, когда об этом знают все остальные!

Популярный бизнес-проект «Леди Босс» даёт белорусским женщинам-управленцам возможность заявить о себе и своем деле на всю страну.

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С появлением «Леди Босс» белорусы смогли увидеть лицо современной успешной белоруски. Это не «папина дочка», не жена миллиардера и не гламурная кукла.

Успешная белоруска — это женщина, которая постоянно учится, много работает, умеет любить… И ввязываться в головокружительные приключения!

В этом году участницы без подготовки и предупреждения попали на пресс-конференцию с каверзными вопросами. Кормили свиней, добывали еду и воду в глухой деревне… на каблуках. Ведь они не знали, что оргкомитет отправит их «выживать» и колоть дрова самостоятельно!

Честно признавались в самых сокрушительных провалах перед огромной аудиторией. Провели благотворительную фотовыставку в помощь девочкам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Попробовали себя в роли сотрудников банка и шеф-поваров!

А ещё бизнес-леди сплавлялись на байдарках, управляли яхтой и пилотировали вертолетом!

Некоторые и за всю жизнь не успевают сделать столько интересного и полезного! И в этом — каждая из 12 бизнес-леди уже победила.

Справка: «Леди Босс» — это 3 месяца челленджей для 12 бизнес-леди. Каждый этап проекта — выход из зоны комфорта ради расширения личных и бизнес-возможностей. Это эффективный PR компании через личность руководителя, публикации в самых авторитетных и читаемых СМИ Беларуси, выгодные деловые знакомства и прокачка деловых навыков у тех, кому есть чем гордиться!

Но вот титул главной бизнес-леди года достался только одной, а до этого…

В просторном зале «Президент-Отеля» собрались бизнесмены, журналисты и зрители, которым интересна бизнес-жизнь нашей страны.

Вот как это было!

Бессменный ведущий проекта Дмитрий Новик предупредил:

— Даже сильные женщины могут волноваться до дрожи в коленях. Поддержите наших бизнес-леди своими аплодисментами перед их выходом на сцену!

Платье Светланы представлено брендом Papilio

Дав участницам ещё минуту перед выходом к огромному залу, слово взяла руководитель «Леди Босс» и LADY.TUT.BY, Светлана Зере:

— Меня часто спрашивают: «Не пропал за столько лет интерес к проекту?». Отвечаю: «С каждым годом мне всё интереснее». Каждый сезон открывает мне новые имена белорусок, которыми стоит гордиться, с которыми хочется дружить и работать. Имена женщин, которые не жалуются на обстоятельства, а просто берут жизнь в свои руки и делают её счастливой!

Рассказывать об этих женщинах другим, делать их жизнь более яркой и наполненной, доказывать, что нет ничего невозможного для тех, кто верит в себя — это моя работа. А такая работа не может наскучить!

Проверить мои слова вы сможете сами этим вечером — встречайте 12 героинь, 12 участниц «Леди Босс 2017» на нашей сцене!

Участницы появились на сцене в образе «Босс», а Дмитрий Новик напомнил истории героинь:

Вера Быкова — учредитель ЧУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад — начальная школа «Апельсин». Вера умеет сохранять и развивать некоммерческий проект на протяжении 22 лет.

Под руководством Веры «Апельсин» выпустил более 700 выпускников, которые учатся и закончили престижные вузы мира, а начинала она в 1995 году с группы, в которой было всего 8 детей.

Надежда Ручанова — директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»). Уже на 3-й месяц работы Надежды в компании месячный план продаж был выполнен на 120%. Помимо этого Надежда является экспертом в облачном бизнесе и IT-технологиях: регулярно выступает в качестве спикера и ментора на тематических мероприятиях в Беларуси и странах СНГ и Европы.

Катерина Левченко — сооснователь, директор компании OrangeProcess. Среди клиентов компании Катерины такие гиганты как TUT.BY, футбольный клуб «Динамо» и строительная компания «Dana Holdings». А процессы в компании организованы так, что при отсутствии выделенного отдела продаж за 2 года привлечено более 70 клиентов!

Ирина Тарасевич — соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ», Компания ОАО «Ирен ЭСТЕТ» — крупнейший производитель бумажной продукции на белорусском рынке, надежный поставщик для компаний-клиентов HoReCa как собственной продукции, так и продукции других предприятий, дистрибьютером которых она является.

Валентина Неизвестная — управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит». Валентина основала компанию с нуля и вывела ее на международный рынок. Сегодня ООО «РСМ Бел Аудит» занимает 7 место в Республике Беларусь и 6 место в мире в рейтинге соответствующих компаний.

Елена Симончук — совладелец, директор компании «Cleanny.by» (уборка домов и квартир). Cleanny.by — единственный в стране сайт, через который пользователь может заказать и оплатить уборку картой уже после ее проведения. Это удобство, мгновенный расчет и высокий стандарт работы.

Екатерина Варганова — руководитель пряничной мастерской «Pernik.by». В небольшой мануфактурной пекарне Екатерина мастер на все руки: директор, бухгалтер, маркетолог, технолог, кондитер. Пекарня существует чуть больше года, но её имя на слуху, обороты растут, сюда обращаются снова и снова.

Наталья Гулак — топ-менеджер ЗАО «Доминанта-Сервис». Постоянство, стабильность и уверенность в завтрашнем дне — синонимы успешной работы команды под руководством Натальи. «Главное мое достижение, — считает Наталья, — это огромная любовь к своей работе, к тому делу, которое я делаю!».

Наталья Бураковская — партнер Адвокатского бюро Парада и Партнёры. Создала компанию, которая существует уже 20 лет — многие сотрудники работают с момента основания бюро. За это время более 5000 бизнесменов и членов их семей получили правовую помощь от бюро Натальи.

Образ Натальи: дизайнер Ольга Кардаш, стилист Юлия Терентьева

Ольга Гринкевич — генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер». Ольга — руководитель красивого бизнеса: ее сеть мастерских делает шедевры из простых вещей, помогает сохранить историю. За 10 лет Ольге удалось создать из одной студии багетного дизайна целую сеть — 5 салонов в Минске. Сегодня «БелБагетМастер» по праву считают лучшей багетной мастерской в Беларуси.

Юлия Забабуха — генеральный директор компании СП «Унибелус», работает в области систем безопасности с 1994 года. Юлия выросла из менеджера по работе с клиентами до генерального директора. Она успешно управляет проектами, благодаря знаниям в области продаж, юриспруденции, бухгалтерии, коммуникативности и выдержке.

Деловой наряд предоставлен Fashionzone.by. Образ создан бизнес-стилистом Оксаной Князевой.

Алла Кашкан — учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование). Группа компаний Аллы — единственная, кто дает пакет документов для местных газовых хозяйств, диагностирует и обслуживает газовые котлы Mora, Proterm, Viadrus, установленных еще в 90-х годах прошлого века.

Кто же взялся выбирать лучшую из лучших? Жюри, чья компетентность очевидна:

Татьяна Самойленко — заместитель председателя «Альфа-Банка»;

Алексей Романчук -глава департамента рекламы, маркетинга и связей с общественностью «Альфа-Банка»;

Алена Авдеенко — участница «Леди Босс 2016», акционер и директор по продажам компании «Лидское»;

Ольга Рачко — эксперт проекта «Леди Босс 2017», победительница «Леди Босс 2015», главный редактор журнала ICON, учредитель и директор «Антикризисного управления»; оценивала конкурс через прямой эфир онлайн.

Валерий Папакуль — эксперт проекта «Леди Босс 2017», адвокат и партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры»;

Людмила Чекина — генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА»;

Александр Мудрик — директор бизнес-школы «Здесь и Сейчас»;

Андрей Запольский — учредитель группы компаний «Евразия», инвестор Парка истории «Сула»;

Сергей Кривонос — соучредитель компании «Юрспектр».

Жюри не боялись задавать участницам сложные и неудобные вопросы. Ну, а леди не боялись на них отвечать — проект научил не пасовать перед вызовами.

«Я горжусь тем, что мы с мужем ведем бизнес вместе. Вместе всегда можно сделать больше, чем в одиночку. Особенно, если твой коллега по работе еще и спутник по жизни», — Ирина Тарасевич.

«Сегодня, стоя на сцене, поняла, что все мои успехи и достижения — это заслуга моей семьи. Только благодаря их поддержке я двигаюсь вперед» — Валентина Неизвестная.

«Если конкурс Леди Босс» будет проходит на орбитальной станции, то я возьму с собой три «вещи»: фото семьи, голову и пару вечерних нарядов (проект научил быть готовой ко всему)», — Юлия Забабуха.

«Самые ценные качества руководителя — это самообладание, знание своего дела, умение коммуницировать. А вот манипуляция для руководителя недопустима», — Наталья Бураковская.

К чему вопросов быть не могло — так это к дефиле в вечерних платьях. Когда женщина в образе «Леди», ей любуются молча.

«Леди Босс» проект красивых женщин, но не конкурс красоты. Поэтому участницам нужно было не только дефилировать по подиуму, но и представлять свои компании. Так чтоб было понятно, почему туда стоит прийти в качестве клиента или партнера уже завтра. Для этого леди подготовили boss-movie — яркие видеоролики о своих компаниях. Представить дело жизни в трёх минутах — сложно и очень волнительно.

Хорошо, что всех участниц проекта поддерживали надёжные партнёры:

Как всегда девушек поддержали:



Профессиональная косметика Comfort Zone, предоставленная компанией koroleva.by.

Компания VIP-PRESENT Chocolatier. VIP-PRESENT Chocolatier — это традиции ручного производства шоколада в сочетании с современными технологиями авторской упаковки.

Артезианская вода “AURA” с уникальным минеральным составом.

Кульминация вечера: жюри отправились в совещательную комнату — заявлять о своем выборе, спорить и определять лучшую!

Отвлечь участниц и их группы поддержки от волнительного ожидания помогали талантливые артисты: харизматичные певицы Анна Шалютина, Мария Разумова, Зинаида Куприянович, юные солистки группы "Се-мечки", а также — сюрприз вечера — французские актеры-стажеры МОО «Театро».

И вот — время узнать имя главной героини вечера. Но до этого — каждой леди по титулу! Не формальная коронация, а искренняя благодарность каждой!

Титул «Леди Целеустремленность» получила Елена Симончук.

«Леди Обаяние» стала Катерина Левченко.

Алла Кашкан лучшая в номинации «Леди Элегантность».

Душевный титул «Леди Гостеприимство» достался Наталье Гулак.

«Леди Нежность» по праву — Гринкевич Ольга

Титул «Леди Вдохновение» взяла Ирина Тарасевич

Ах какое блаженство знать, что ты «Леди Совершенство». И это Валентина Неизвестная!

«Леди Безупречность» — такой титул получила Юлия Забабуха

«Леди Волшебство» — а это про Екатерину Варганову!

Надежда Ручанова получила самый необычный титул за всю историю проекта — «Леди Завидная Невеста»

Наталья Бураковская — ни много ни мало «Леди Вселенная»!

Образ Натальи: дизайнер Юлия Гилевич. Стилист - Юлия Терентьева

Ну, а «Леди Оптимизм» — это, конечно, Вера Быкова!

— На каждом новом этапе проекта “Леди Босс - 2017” Альфа-Банк открывал и отмечал для себя новую участницу. Каждая леди сумела проявить себя и раскрыться перед незнакомой аудиторией. А это дорогого стоит, это о многом говорит!

На финале конкурса мы еще раз убедились в том, насколько многогранны женщины в белорусском бизнесе. Женщины, которые могут и сильными, и слабыми, и мягкими, и жесткими, и смешными, и серьезными. И, что главное, настоящими!

Уверена, таких конкурсов как “Леди Босс” в нашей стране должно быть больше! Ведь успешные женщины-управленцы достойны того, чтобы о них знали, ими восхищались, с них брали пример, — отметила Татьяна Самойленко, заместитель председателя правления Альфа-Банка.

— Сегодня участницы проекта “Леди Босс -2017” испытали весь спектр чувств и эмоций человека, знаю по себе (улыбается). Однако даже самый внимательный зритель не смог заметить волнение леди, ведь все девушки держались как победительницы! Да они и есть победительницы - для себя и своих близких! Что касается главного титула проекта, то достался он той, кто сумела схватить удачу за хвост немного раньше других (улыбается)!

Хочется пожелать всем участницам “Леди Босс - 2017” развивать все то, что они приобрели на проекте. Не боялись продолжать открывать новую себя вне конкурса, смотреть на мир под другим углом. Уверена, самопознание - самый ценный урок, который преподает проект “Леди Босс”, — прокомментировала финал проекта Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО «Лидское пиво», участница «Леди Босс — 2016».

Пожалуй, главная номинация, помимо самой победы — «Леди Дружба». Быть лидером, уметь проявлять жёсткость, но, при этом, быть душой компании и дружеским плечом для других участниц — это дорогого стоит.

«Леди Дружба 2017» по единогласному решению всех участниц проекта — Наталья Гулак!

В этом сезоне проекта было много экспериментов, которые оправдали себя. Один из них реализовали прямо на финальном вечере. Впервые участницы проекта сами выбрали… его победительницу! Кому отдали «свою» победу сами участницы?

Голоса примерно поровну распределились между тремя девушками, но буквально на полбалла всех опередила Алла Кашкан.

Были вручены и спецпризы от партнёров проекта, которые внимательно следили за конкурсом и определили своих победительниц.

Управляющая санаторием «Альфа Радон» Надежда Угляница вручила сертификат «Wellness-выходные в Альфа-Радон» для двоих Юлии Забабухе!

Главный инвестор Парка истории «Сула» Андрей Запольский вручил сертификат на отдых в парке Ирине Тарасевич.

Ну, а представитель журнала ICON Мария Бальцевич подарила Валентине Неизвестной сертификат на интервью в издании.

Вера Быкова получила приглашение на все мероприятия (конференции) клуба клиентов Альфа-Банка, а Ирина Тарасевич - 99% скидку на любой тарифный план банка для её компании.

Все участницы получили прекрасные букеты от Творческой мастерской Ольги Жвавой и премиальные карты Visa Platinum от Альфа-Банка. Также леди получили уникальные украшения, созданные специально для проекта «Леди Босс» ювелирной сетью Alte — подвески в форме туфельки из золота 585 пробы.

Кстати, получить ценный подарок от Alte могут не только бизнес-леди, но и все желающие:

С 01.06 по 01.08 каждый человек может прийти в Alte и сказать: «Я — герой». И получить бесплатный ценный подарок и дисконтную карту. Покупать ничего не нужно, достаточно сказать всего два слова.

Ну, а как же зовут героиню, которая получила главный подарок от Alte — туфельку победительницы из золота 585 пробы с белыми и черными бриллиантами?

Чтобы узнать это, зрителям пришлось поволноваться. Жюри тянули интригу и выбрали сразу трех финалисток! Ими стали Валентина Неизвестная, Алла Кашкан, Вера Быкова!

Каждая из них выступила с речью «Я победительница «Леди Босс», чтобы убедить: именно она достойна победы. Трудно представить переживания финалисток, но держались они достойно.

Лучшей бизнес-леди года по мнению жюри стала Валентина Неизвестная!

Собравшись с эмоциями, Валентина прокомментировала:

— Абсолютно не думала, что могу стать “Леди Босс - 2017”. Все участницы достойны победы, все шли на равных. Если честно, вообще не понимала, почему кто-то должен победить? Зачем? Ведь нам хорошо вместе и без этих громких титулов! Я, наверное, просто пыталась насладиться этими насыщенными, яркими, непредсказуемыми моментами проекта. И моя победа стала для меня неожиданностью! Но я счастлива и благодарна всем, кто поддерживал меня на протяжении конкурса. Ваша вера делала меня сильнее, увереннее и целеустремленнее. Благодаря "Леди Босс" я перестала стесняться того, что я красивая, умная и успешная!

Спасибо, “Леди Босс- 2017”, за людей! Это самое главное и бесценное, что я приобрела на проекте!

Валентина получила также возможность появиться на обложке «Женского журнала» — такой подарок победительнице вручила главный редактор издания Светлана Ковальчук. Карту самого высокого уровня Black Edition и годовое членство в Альфа Private Валентине вручил Альфа-Банк.

Сейчас для участниц «Леди Босс» наступает долгожданное время отдыха и встреч с близкими, которые так соскучились по своим любимым бизнес-леди за время проекта!

Но мы знаем: участницы «Леди Босс» не могут долго отдыхать! Да и с проектом у них расстаться не получается. Каждый год участницы прошлых сезонов возвращаются в качестве партнёров и экспертов «Леди Босс». А значит, до встречи в следующем году, лучшие бизнес-леди нашей страны!

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: — Позади финал «Леди Босс — 2017» и мне на правах ментора проекта хочется дать девушкам последний (но, пожалуй, самый важный) совет… Ваша удача, благосостояние и доброе имя находятся только в ваших руках. Неважно победили вы или нет — за эти месяцы каждая из вас успела наработать хороший социальный капитал. Вас уже заметила и полюбила аудитория. Но именно сейчас начинается очень непростой период — поддержание и развитие ресурсов, которые вы получили благодаря проекту. Убеждена: у каждой из вас блестящие перспективы — продолжайте движение. Пусть это будут небольшие, но последовательные и регулярные шаги. Ведь только так ваш социальный капитал будет расти, работая на благо бизнеса и вашей репутации. Продолжайте дружить друг с другом! Взаимная поддержка пригодится ещё много раз. И, кто знает, может одна из новых подруг станет деловым партнером в ваших следующих проектах? Популярность среди целевой аудитории и возможность завести новых друзей — самые ценные ресурсы проекта «Леди Босс». Сохраните и приумножьте их! Валерий Папакуль — эксперт проекта «Леди Босс 2017», адвокат и партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры»: — На мой взгляд, нынешний сезон проекта “Леди Босс” был одним их самых серьезных, напряженных, конкурентных. Все участницы невероятно талантливы, успешны и достойны победы! Поверьте, жюри было очень нелегко выбрать лучшую из лучших. Я уже не раз говорил, что из меня выходит плохой судья (улыбается). Не стал исключением и финал: хотелось каждой леди поставить максимальное количество баллов и разделить главный приз на 12 частей. Будь моя воля, так бы и сделал. Но конкурс есть конкурс.

Надеюсь, проект стал идеальной площадкой для новых идей и свершений каждой участницы. Местом, где приобретают настоящих друзей, бесценный опыт и невероятные эмоции! А это намного важнее громких титулов.