Porsche победил в общем зачете гонки «24 часа Ле-Мана»

В 18 часов 30 минут воскресенья, 18 июня 2017 года, болид Porsche 919 Hybrid первым пересек финишную черту легендарного марафона «24 часа Ле-Мана». Таким образом компания Porsche третий год подряд становится победителем «Ле-Мана» и записывает на свой счет уже девятнадцатую победу в общем зачете этой знаменитой гонки.

Пилоты Porsche 919 Hybrid под номером «2» - Эрл Бамбер, Тимо Берхнард и Брендон Хартли – совершили практически невозможное. После поломки привода передней оси их автомобиль провел больше часа в боксах для ремонта и продолжил гонку с отставанием в 18 кругов от лидера. Но круг за кругом они обгоняли соперников и к финишу поднялись с 56-го места на лидирующую позицию.

Для Эрла Бамбера это вторая победа в «Ле-Мане» за рулем Porsche 919 Hybrid после 2015 года. Тимо Бернхард также становится двухкратным чемпионом «Ле-Мана» - свою первую победу он одержал в 2010 году на болиде Audi и мечтал повторить этот успех за рулем Porsche. Брендон Хартли стремился к победе больше всех своих напарников, так как его имя будет впервые выгравировано на победном кубке.

Для участников и зрителей «Ле-Мана» эта гонка была очень драматичной. Болид Porsche 919 Hybrid под номером «1» был вынужден сойти с дистанции в 11 часов воскресенья после 10 часов лидерства. Некоторое время в гонке вообще лидировали более медленные автомобили класса LMP2, так как все автомобили заводских команд класса LMP1 или завершили гонку из-за поломок или сильно отставали по причине поломок. Тимо Бернхарду удалось отвоевать лидирующую позицию только на 347 круге – и, после 367 кругов, первым пересечь финишную черту трассы «Сартэ».

«Третья подряд победа Porsche в Ле-Мане запомнится нам на долгие годы. Я горжусь работой всей команды Porsche, которая продолжала сражаться за победу, несмотря на потерю важного времени во время ремонта», - заявил член Совета правления Porsche AG по научным разработкам Михаэль Штайнер.

«Одной из наших амбициозных целей на 2017 сезон было завоевание «хет-трика» в Ле-Мане. Но мы даже представить себе не могли, насколько напряженной станет эта гонка. На протяжении 24 часов нам пришлось продемонстрировать пределы возможностей нашей гоночной команды и в очередной раз доказать, что иногда в гонке побеждает не самый быстрый автомобиль, а самая лучшая команда», - заявил вице-президент программы Porsche LMP1 Фриц Энцингер.

«Мне трудно подобрать слова, чтобы описать эту гонку. Пилоты и вся команда проделали невероятную работу. Позади – две напряженные недели со взлетами и падениями, которые продемонстрировали силу духа Porsche. Нужно время, чтобы прочувствовать то, что мы совершили сегодня. Третья подряд победа в «Ле-Мане» - это нечто фантастическое. Команда шла к этой победе целый год. У нас были очень сильные соперники в лице Toyota, вместе с которыми мы попытались преодолеть пределы возможного и заплатили за это соответствующую цену. Очень жаль, что Нил Жани, Андре Лоттерер и Ник Тэнди были вынуждены сойти с дистанции после того, как они долгое время удерживали лидерство. Я поздравляю Эрла Бамбера, Брендона Хартли и особенно Тимо Берхнарда, которые бились до самого конца, с заслуженной победой», - заявил глава команды Porsche Motorsport Андреас Зайдль.