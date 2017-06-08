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19. 06. 2017

На ограде парка Челюскинцев открылась фотовыставка «Спадчына Беларусi. Да 950-годдзя Мiнска»

Выставка к юбилею города Минска открылась для посетителей на ограде парка им. Челюскинцев 15 июня 2017 г. И продлится по июнь 2018 г. Генеральным партнером выставочного проекта пятый год подряд выступает «Цептер Интернационал». В этом году выставочные проекты всех лет объединены единой концепцией «Zepter гiд па Беларусi».

Авторы проекта: Олег Лукашевич и Александр Алексеев, известные фотографы, журналисты, лауреаты премии «За духовное возрождение».

Организаторы проекта Арт-центр Ольги и Андрея Смоляк.

Юбилейная 5-я экспозиция включает в себя 40 репродукций фоторабот. Данный выставочный проект – это своеобразное путешествие по историческому Минску. В проекте представлены усадьбы, православные и католические церкви и соборы, городская ратуша, восстановленные интерьеры, уникальная фресковая роспись, предметы декоративно-прикладного искусства.

Благодаря художественным проектам в Музее под открытым небом, как называют минчане экспозиции на ограде столичного парка им. Челюскинцев, Минск превращается в город-музей, культурный центр европейского масштаба, приобретает неповторимый образ и обновлённый туристический имидж.

Проект имеет большое просветительское значение, направлен на формирование духовных ценностей молодежи, является подарком Минску, минчанам и гостям столицы.

Спикеры церемонии открытия: Первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Виталина Рудикова, Председатель Союза художников Григорий Ситница, компания Zepter, Арт-центр Ольги и Андрея Смоляков, фотохудожники Олег Лукашевич и Александр Алексеев.

Перед началом официальной церемонии в парке пройшел 2-й художественный пленэр. Участниками станут ученики гимназии-колледжа искусств им. И.О. Ахремчика. Также все желающие смогут присоединиться к пленэру и тем самым поздравить город с юбилеем.

Пленер проходил под музыкальное сопровождение оркестра БГУКИ.
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