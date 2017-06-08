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19. 06. 2017

МТС начал предоставлять LTE-роуминг в Канаде, Сингапуре и Швейцарии

У абонентов МТС появилась возможность пользоваться мобильным интернетом 4G в Канаде, Швейцарии и Сингапуре. Он заработал в сети операторов Bell, Telus и Rogers (Канада); Sunrise (Швейцария); M1 Limited (Сингапур).

Сейчас абоненты МТС могут пользоваться услугами LTE в роуминге в 9 странах. Кроме уже названных, это также Россия, Азербайджан, Китай, Корея, Таиланд и Польша. В планах компании запустить LTE-роуминг со всеми лидирующими операторами Европы, а также со стратегическими партнерами по бизнесу в других странах.

Услуги роуминга в ЕС: для абонентов МТС – без изменений

В связи с отменой роуминга внутри Евросоюза, условия его предоставления на территории ЕС для абонентов МТС не изменяются. Это значит, что в ближайшее время для наших клиентов не планируется повышать стоимость роуминга в Евросоюзе.

Что касается стран ЕАЭС, с 1 апреля 2016 года в сети некоторых операторов в России, Казахстане, Армении и Кыргызстане тарифы в роуминге были снижены. По некоторым направлениям – до 84%. Положительные изменения затронули все виды связи: входящие и исходящие вызовы в Беларусь, по стране пребывания и в другие государства, SMS-сообщения, а также мобильный интернет. Страны ЕАЭС – одно из самых востребованных направлений среди абонентов МТС.
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