Velcom предложил бесконечные звонки во все сети из 3G-сети

Компания velcom предоставляет всем абонентам тарифных планов «Комфорт» уникальную возможность: с сегодняшнего дня они могут получить полную свободу голосового общения с помощью новой услуги «3G безлимит во все сети».

Пользователи линейки тарифных планов «Комфорт» уже успели оценить удобство безлимитных звонков внутри 3G-сети velcom – в ней они совершают более 93% всех своих вызовов. Новая услуга «3G безлимит во все сети» делает голосовое общение абонентов всех пяти тарифных планов «Комфорт» практически безграничным. В дополнение к безлимитным звонкам на номера абонентов velcom они получают возможность так же свободно общаться, совершая звонки абонентам любых других белорусских операторов из любой точки 3G-сети, которая на сегодняшний момент покрывает 95,2% территории Беларуси! И все это – от 15 копеек в день!

Чтобы подключить услугу «3G безлимит во все сети», нужно ввести USSD-запрос *118*4#вызов или воспользоваться ИССА. Новым абонентам тарифов «Комфорт» услуга будет предоставляться бесплатно в течение 60 дней в рамках акции.