Легендарная японская пианистка Кейко Мацуи выступит в Минске с оркестром Lords of the sound

27 октября в концертном зале "Минск" состоится концерт всемирно известной японской пианистки и композитора Кейко Мацуи в сопровождении оркестра Lords of the Sound.

Зрители станут свидетелями дуэта легендарной пианистки и оркестра, который уже успел покорить сердца белорусов. Музыканты впервые выступят вместе, объединившись специально для того, чтобы создать уникальное шоу.

В 1999 и 2000 годах Кейко стала лучшей джазовой исполнительницей по мнению "Oasis Awards". А в 2001 году её первый альбом с Narada - Deep Blue - занял первое место в Top Billboard как лучший современный джазовый альбом и продержался там в течение трех недель.

В манере исполнения Кейко ощущается влияние как классического джаза, так и нью-эйджа, гармоничное сплетение которых обеспечивает музыке Мацуи легкость восприятия.

Более четверти века Кейко Мацуи остается одной из главных звезд инструментальной музыки. Она активно гастролирует по всему миру, а дискография пианистки насчитывает два десятка альбомов, проданных тиражом более полутора миллионов экземпляров. На протяжении своей карьеры Кейко Мацуи выступала совместно со Стиви Уандером, Майлсом Девисом, Дейвом Козом, Хью Масекелой и Бобом Джеймсом.

Музыка Кейко Мацуи не знает границ, а смешения музыкальных влияний сделали ее стиль по-настоящему уникальным. «Музыка безгранична и создает единство среди людей. Не один раз я убеждалась в том, что музыка спасает меня. Между мной и поклонниками моего творчества всегда присутствует связь. Вместе, а также с помощью моей музыки, мы разделяем гармонию», – говорит японская пианистка и композитор.

Оркестр Lords of the Sound, который будет дополнять Кейко Мацуи на минском концерте, хорошо знают как инноваторов и любителей экспериментов в своем жанре. Музыканты не боятся добавлять новые элементы в свое шоу и менять традиционное представление о симфоническом оркестре. Остается только гадать, чем они удивят публику в этот раз.

27 октября в концертном зале "Минск" белорусов ждет два часа завораживающей музыки от Кейко Мацуи и оркестра Lords of the Sound.

Справки по телефону: +375 33 344-666-5

Стоимость билетов: 55 – 180 рублей

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