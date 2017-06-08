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21. 06. 2017

Алексиевич: я не давала интервью российским пропагандистам из ИА Regnum

Светлана Алексиевич Источник фото: TUT.by

Нобелевская лауреатка, белорусская писательница Светлана Алексиевич заявила, что не давала интервью российскому инфорагентству Regnum, которое было опубликовано 19 июня и вызвало большой резонанс. По словам Алексиевич, она давала согласие на интервью изданию "Деловой Петербург", однако, "как только этот журналист задал мне три-четыре первых вопроса, я сказала, что отказываюсь на них отвечать и запрещаю печатать".

Писательница пояснила, что это связано с тем, что интервьюер вел себя не как журналист, а как пропагандист. По словам Светланы Алексиевич, она сразу увидела изначально агрессивную направленность журналиста, но сначала подумала, что с ним можно о чем-то спорить."После вопроса — почему вы защищаете украинских бандитов — все стало ясно. А поскольку таких людей ни в чем не убедишь, то я от общения отказалась", - рассказала нобелевская лауреатка белорусской службе Радио "Свобода".

В результате издание "Деловой Петербург" интервью со Светланой Алексиевич печатать не стало, но оно было опубликовано на пропагандистском ресурсе Regnum, против авторов которого, к слову, в Беларуси возбуждены уголовные дела за разжигание межнациональной розни в текстах на портале агентства.

Писательница сейчас пытается разобраться, как интервью попало на страницы ИА Regnum, но считает, что вряд ли с этой публикацией можно что-то сделать. "Видно, что "Деловой Петербург" действительно отказался печатать текст [...] Тогда этот журналист напечатал в другом месте. Никакому агентству я интервью не давала. Похоже, что там узнали и решили воспользоваться ситуацией", - констатировала Светлана Алексиевич.
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