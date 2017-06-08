Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 11:38
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,12
21. 06. 2017

В Минске презентовали книгу и мультфильм "Маленький принц" на белорусском языке

20 июня на крыше главного офиса velcom состоялся предварительный показ французского мультфильма «Маленький принц» в белорусской озвучке. Одновременно журналистам белорусских СМИ было презентовано переиздание знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери в белорусскоязычном переводе Нины Матяш.

«Маленький принц» — наиболее читаемая книга из произведений на французском языке, признанная также самой лучшей книгой XX века во Франции. Переводы «Маленького принца» существуют на 300 языках и диалектах, в том числе на белорусском.

Первое и единственное издание «Маленького принца» на белорусском языке увидело свет в 1989 году. В настоящее время лишь несколько экземпляров доступны для читателей в Национальной библиотеке Беларуси. Поэтому в составе серии «Добрая кніга» при поддержке компании velcom появилось переиздание «Маленького принца» на белорусском языке. Значительную часть тиража планируется передать в библиотеки белорусских средних школ.

«Маленький принц» – это не только одно из самых известных, но и самых глубоких произведений мировой литературы. И перевод Нины Матяш превосходно передает все нюансы этого текста в белорусском звучании. Надеюсь, благодаря переизданию книги еще больше читателей, взрослых и маленьких, смогут оценить глубину этого произведения и красоту белорусского языка», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Издание белорусскоязычной версии «Маленького принца» продолжает ряд ининциатив компании velcom и «Атлант Телеком» по поддержке белорусского языка. В 2017 году бренды стали партнерами проекта «Белорусские уикенды», целью которого является перевод и озвучивание всемирно известных кинофильмов на белорусский язык. В рамках этого проекта 23-25 июня состоятся показы мультфильма «Маленький принц», персонажи которого заговорят по-белорусски голосами таких актеров, как Анна Хитрик, Светлана Тимохина, дмитрий Бейнарт-Солодуха, Павел Харланчук, Сергей Жбанков, Владимир Глотов. Предварительный показ этой трогательной истории для журналистов состоялся на крыше главного офиса velcom вместе с презентацией книги.

23-25 июня показы мультфильма «Маленький принц» в кинотеатре «Москва» состоятся для всех желающих. Начало сеансов – в 19:00.

Кроме Минска, встречи с «Маленьким принцем» ожидают жителей Гомеля, Гродно и Могилева.

«Мы очень рады, что у жителей других городов также появится возможность посмотреть хорошее кино на большом экране в профессиональной белорусской озвучке. В каждом городе состоится по 2-3 показа «Маленького принца», а также презентация книги. В дальнейшем проект будет расширяться не только территориально, но и с точки зрения контента – так, кроме всемирно известных фильмов мы планируем озвучивать киноновинки», – рассказал руководитель проекта «Белорусские уикенды» Андрей Ким.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Шоу-бизнес
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.