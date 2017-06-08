Одноклассники запускают видеорекламу в играх

Одноклассники представили новый инструмент монетизации для разработчиков. В играх появятся мидроллы – рекламные ролики длиной 5-30 секунд, которые будут запускаться внутри игры. За просмотр рекламного ролика пользователи получат различные игровые бонусы и апгрейды, а разработчики смогут зарабатывать на показах.

Пользователям, регулярно совершающим платежи в ОК (в том числе в играх), не будет показываться реклама. Разработчики перед созданием рекламных кнопок смогут через API удостовериться, что в ОК есть реклама, актуальная для аудитории игры.

“Рекламные ролики позволят всем разработчикам зарабатывать на показах видеорекламы. Схема расчета довольно простая – разработчик получит 50 рублей за 1000 показов. До недавнего времени игры на Одноклассниках монетизировались в основном за счет внутренних покупок – ин-аппов. Однако некоторые приложения не так просто монетизировать, например, игры в сообщениях. Они интересны пользователям ОК – каждый месяц мы запускаем по одной новой игре в чате. С рекламой мы сможем привлекать больше интересных игр и разработчиков”, – отметил руководитель направления игр проекта Одноклассники Артур Шакалис.

По итогам запуска мидроллов Одноклассники будут рассматривать и другие варианты видеорекламы в играх.

Сегодня в Одноклассниках порядка 25,5 млн игроков. Быстрыми темпами растет мобильная аудитория играющих пользователей. Рост уникальных пользователей игр за 2016 году составил 59% в iOS, в Android – 50% (внутренние данные Одноклассников, весь мир, декабрь 2016).