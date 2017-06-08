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21. 06. 2017

Путин объяснил, почему Севастополь не получит денег

Москва готова выделять многократно больше средств на развитие аннексированного Севастополя, но это бессмысленно, так как город не сможет их освоить.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов, отвечая на выступление учителя из Севастополя, передает Интерфакс.

"В Севастополе ситуация сложная, гораздо сложнее, чем в других регионах. Мы дали бы (средств на это – ред.) больше в два-три раза, но вы не сможете их освоить", – сказал Путин.

Президент РФ пояснил, что город "просто не готов их принять" – в нем нет такого количества рабочих рук.

Ранее Путин подтвердил, что зарплата в Крыму ниже средней в России. По его словам, чтобы крымчане зажили так, как остальные россияне, нужно еще немного подождать.

Источник: korrespondent.net
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