Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 10:24
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
22. 06. 2017

Jamala, Ishome и другие: билеты на Mirum Music Festival поступили в продажу

Источник фото: TUT.by

Ежегодный фестиваль Mirum Music Festival, который давно окрестили одним из самых атмосферных опен-эйров Беларуси, пройдет у стен Мирского замка 19 августа. Хедлайнером в этом году станет победительница «Евровидения-2016» — Джамала. Билеты на фестиваль уже поступили в продажу, цена – 31,50 руб.

В музыке певицы переплетены элементы нескольких стилей: соул, джаз, электронная и народная музыка.

Также гостьей фестиваля станет московская электронная музыкантка Ishome.

Вскоре организаторы объявят остальных гостей фестиваля.

Mirum Music Festival ежегодно проводится в августе в местечке Мир. На нем уже успели выступить Nino Katamadze & Insight, ONUKA, Red Snapper, Beissoul & Einius, Leon Somov & Jazzu, The HARDKISS и другие.

За питание гостей будет отвечать большой и разнообразный фудкорт, а за настроение и взрослых, и детей — различные развлекательные зоны.

Больше информации в сообществах фестиваля в VK: https://vk.com/mirummusicfestival

Facebook: https://www.facebook.com/events/733121903513873/
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Шоу-бизнес
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.