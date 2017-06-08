Jamala, Ishome и другие: билеты на Mirum Music Festival поступили в продажу

Ежегодный фестиваль Mirum Music Festival, который давно окрестили одним из самых атмосферных опен-эйров Беларуси, пройдет у стен Мирского замка 19 августа. Хедлайнером в этом году станет победительница «Евровидения-2016» — Джамала. Билеты на фестиваль уже поступили в продажу, цена – 31,50 руб.

В музыке певицы переплетены элементы нескольких стилей: соул, джаз, электронная и народная музыка.

Также гостьей фестиваля станет московская электронная музыкантка Ishome.

Вскоре организаторы объявят остальных гостей фестиваля.



Mirum Music Festival ежегодно проводится в августе в местечке Мир. На нем уже успели выступить Nino Katamadze & Insight, ONUKA, Red Snapper, Beissoul & Einius, Leon Somov & Jazzu, The HARDKISS и другие.

За питание гостей будет отвечать большой и разнообразный фудкорт, а за настроение и взрослых, и детей — различные развлекательные зоны.

Больше информации в сообществах фестиваля в VK: https://vk.com/mirummusicfestival

Facebook: https://www.facebook.com/events/733121903513873/