Правила жизни "на районе": Шабанам, Осмоловке и Новой Боровой предложили написать "конституцию"

В Минске создали сайт newminsk.by, где собирают негласные правила, которые отличают разные районы города: от Шабанов до Осмоловки. Создатели проекта хотят собрать все интересные факты и городские легенды в несерьезную конституцию — своеобразный гид по Минску. Каждый минчанин может войти в историю и стать ее автором, поделившись своими наблюдениями в течение месяца.

Лошица, Комары, Ангарская — создатели проекта перечислили более двух десятков исторических и неформальных районов столицы и предложили добавить свой вариант. Планируется собрать не меньше 1 000 “историек”, локальных баек или портретов типичного обитателя минских районов. Минчане и туристы смогут воспользоваться этой онлайн-инструкцией, чтобы исследовать кварталы Каменной Горки или научиться говорить на одном языке с местными в Чижовке.

Для того, чтобы “статьи” придумывали активнее на сайте запущен специальный счетчик, когда количество правил превысит 1000, организаторы обещают сделать музыкальный подарок городу.

Инициаторами проекта стала Новая Боровая — минский район, который совсем недавно появился и еще только формирует свои обычаи. По аналогии с Ужуписом, знаменитым кварталом творческих людей в Вильнюсе, в Новой Боровой также объявили о создании своей конституции. С сегодняшнего дня жители могут написать свои статьи и выбирать — прямо у себя в подъезде, где стоят урны для голосования, либо на newminsk.by. Остальные минчане также могут оставлять свои предложения.

“Минск — большой город и мы не всегда знаем, как живет противоположная часть города. У каждого района свое лицо и речь не только о внешней стороне. Нам показалось интересным и даже полезным создать полусерьезный гид по столице, — говорит один из авторов идеи, представитель Новой Боровой Роман Сельченок. — В Новой Боровой на наших глазах формируется комьюнити со своими негласными правилами. Мы предложили жителям выбрать те, которые кажутся наиболее полезными, и дописать свои. Статьи “конституции” написаны как будто в шутку, но поднимают важные вопросы — безбарьерной среды, отношений родителей и детей, правил выгула питомцев”.

Любопытно, что в голосовании могут принимать участие не только взрослые, но и дети — они могут свои правила для Новой Боровой предлагать в виде рисунков. “Бюллетени” с изображением идеального города они оставляют в урнах с пометкой “0+”.

Конституция Новой Боровой будет опубликована в виде арт-объекта на центральной площади района и, как надеются организаторы, станет его достопримечательностью.