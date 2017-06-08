В Лиде возродили пиво "Лидское" образца 1967 года

Светлое пиво «Лидское», сваренное в честь 50-летия одноименного сорта, поступило в продажу 21 июня 2017 года.

Впервые пиво под названием «Лидское» появилось на прилавках в 1967 году. Тогда авторами нового сорта стали главный пивовар завода Мария Голяева и заведующая лабораторией Полина Смирнова. Для приготовления пива закупали во Франции и Польше ячмень со стопроцентным прорастанием, а хмель привозили из Америки и Украины. «Лидское» обладало плотностью 13 %.

Сегодня этикетка и бутылка нового сорта визуально повторяют оригинальное пиво, выпущенное 50 лет назад. Бутылка выполнена из толстого зеленого стекла, используемого в те годы для промышленного розлива пива. На этикетке в правом верхнем углу расположена эмблема в виде ладьи с колосом в соответствии с оригинальной этикеткой первых партий «Лидского».

«В честь 50-летия бренда «Лидское» мы решили воспроизвести пиво образца 1967 года. Сорт «Лидское» впервые появился полсотни лет назад и сделал наш завод знаменитым на весь Советский Союз. До этого все производители варили одинаковое пиво по ГОСТам. Заводу «Лидское пиво» удалось сделать совершенно новый сорт, который полюбила вся страна. Благодаря этому сорту «Лидское пиво» стало лидером отрасли того времени и на протяжении десятилетий подтверждает статус эксперта пивоварения новыми уникальными сортами и бескомпромиссным качеством продукции», — комментирует директор по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирина Капилова.

«Лидское» — это классическое светлое пиво. Содержание алкоголя в новом сорте – 5,2 %. Массовая доля сухих веществ – 13 %. Пиво имеет характерный солодовый вкус и аромат, глубокий соломенно-янтарный цвет. Рекомендуемая цена – 1,73 рубля за стеклянную бутылку объемом 0,5 л. Новинка будет доступна в продаже до конца 2017 года.

«В течение 50 лет с момента производства первой партии «Лидского» технология приготовления пива, технология культивирования и производства солода претерпели значительные изменения. В силу особенностей производства в 60-е годы прошлого века солод отличался невысокой экстрактивностью*, невысокой и неравномерной растворенностью и повышенной цветностью. В итоге при производстве пиво имело более низкую степень сбраживания — низкий алкоголь, относительно высокий уровень остаточного экстракта и более выраженный, близкий к янтарному цвет. Пиво получалось насыщенное, с ярко выраженным солодовым вкусом и ароматом, лёгкими оттенками карамели и глубоким жёлто-янтарным цветом, горечь – от средней до умеренной, — рассказывает главный пивовар ОАО «Лидское пиво» Олег Малахов. — В новом сорте использовали традиционный хмель «Perle», который характеризуется чистым хмелевым ароматом, без каких-либо дополнительных вкусов и запахов. В состав пива помимо светлого ячменного вошли ещё два вида солода. «Шато Мюник Лайт» придал пиву характерный солодовый вкус и аромат, а также глубокий соломенно-янтарный цвет. «Шато Кара Клэр» добавил легкие карамельные нотки и цвет. Для получения пива, максимально приближенного к пиву 1967 года и обладающего насыщенным телом, вкусом и ароматом, в аккомпанементе с вышеперечисленными видами солода я использовал особые настройки технологического процесса приготовления сусла».

Пивной завод в г. Лида был основан в 1876 году Носелем Пупко. В этом же году была сварена первая партия пива. Предприятие никогда не прекращало свою работу, даже во времена войн и революций. С 1920 г. завод начал производить квас, с 1937 г. — газированные напитки. С 1998 г. завод первым в республике начал разливать пиво в кеги. ОАО «Лидское пиво» — старейшее из действующих пивоваренных производств Республики Беларусь. В 2016 г. предприятие отметило 140-летие.