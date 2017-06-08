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22. 06. 2017

Лукашенко призвал европейцев навести мосты между Востоком и Западом

Александр Лукашенко Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 22 июня в Минске с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран - членов Центрально-Европейской инициативы. Глава государства на встрече заявил, что Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними.

Белорусский лидер считает, что "государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности". По его словам, от этих государств зависит, "станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном". "Сейчас надо не строить новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил, что "внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии" и что Беларусь стремится "выстраивать дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами".
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