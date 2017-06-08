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22. 06. 2017

Минобороны Литвы: самолет из Беларуси нарушил воздушное пространство

Министерство обороны Литвы сообщило в четверг, 22 июня, что белорусский гражданский самолет Ан-2 незаконно залетел на литовскую территорию. По данным литовского военного ведомства, самолет дважды пересек границу Литвы в среду и находился в литовском воздушном пространстве в 14.03-14.07 и в 14.14-14.17.

В минобороны Литвы рассказали, что нарушение воздушного пространства зафиксировано как радарами, так и визуально, передает DELFI.
 
Тем временем министерство иностранных дел Литвы вручило в связи с инцидентом ноту временной поверенной в делах Беларуси в Литве.
 
По сообщению белорусского официального агентства БелТА, в министерство транспорта и коммуникаций Беларуси в курсе ситуации с самолетом, но ожидают от литовской стороны официальной информации по инциденту. По предварительной информации самолет Ан-2 пересек литовскую границу во время планового мониторинга сельхозугодий.
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