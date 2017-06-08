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22. 06. 2017

Белорус утонул в Испании, спасая детей из моря

На испанском курорте Аликанте во вторник, 20 июня, утонул в море 40-летний гражданин Беларуси. Сотрудник МВД Александр отдыхал на пляже со своей семьей, когда его детей 5 и 9 лет, которые плескались в воде, начало затягивать в море.

Как рассказали Onliner.by знакомые семьи, Александр со своей супругой Еленой бросились на помощь детям и смогли их спасти. Выплыла из моря и Елена, а Александр утонул. "Спасатели быстро среагировали. Через две минуты его уже вытащили на пляж, 20 минут реанимировали, но спасти не смогли. Он умер на глазах у детей", - рассказали знакомые семьи.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела погибшего на родину. В Испании это сопряжено с определенными сложностями с оформлением документов, однако к процессу уже подключились белорусские дипломаты, которые стараются максимально ускорить эти процедуры.

 

 

 
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