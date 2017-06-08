Белорус утонул в Испании, спасая детей из моря

Как рассказали Onliner.by знакомые семьи, Александр со своей супругой Еленой бросились на помощь детям и смогли их спасти. Выплыла из моря и Елена, а Александр утонул. "Спасатели быстро среагировали. Через две минуты его уже вытащили на пляж, 20 минут реанимировали, но спасти не смогли. Он умер на глазах у детей", - рассказали знакомые семьи.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела погибшего на родину. В Испании это сопряжено с определенными сложностями с оформлением документов, однако к процессу уже подключились белорусские дипломаты, которые стараются максимально ускорить эти процедуры.