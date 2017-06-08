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22. 06. 2017

На Медведева подали в суд за блокировку в Twitter

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд иск против главы правительства России Дмитрия Медведева, который заблокировал его в сервисе микроблогов Twitter. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил на своей интернет-странице основатель ФБК Алексей Навальный.

В размещенном тут же видеоролике, посвященном этому событию, юрист фонда Владлен Лось объясняет, что иск подан по поводу создания препятствий "к осуществлению законных прав граждан на общественный контроль и доступ к информации".

В ФБК считают, что поскольку ссылки на аккаунты Дмитрия Медведева в социальных сетях содержатся на официальном портале правительства России, то они признаются "источником информирования граждан о деятельности государственного органа".

Тем временем пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина заявила агентству РБК, что иск Албурова пока не зарегистрирован. По закону у судьи есть пять дней с момента подачи искового заявления, чтобы решить: принять иск к производству или нет.

Один из юристов, опрошенных агентством, заявил, что с большой вероятностью суд откажет в удовлетворении иска, поскольку истцу будет очень сложно доказать, что он не может получить необходимую ему информацию о деятельности правительства из других источников.

Ранее сегодня начальника предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на пять суток за нарушение порядка организации митинга, прошедшего в Москве 12 июня. 

Источник: korrespondent.net
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