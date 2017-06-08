Банк ВТБ и сеть магазинов «Атлант» проводят совместную акцию

В период с 15 июня по 16 августа ЗАО «Атлант» при участии банка ВТБ проводит рекламную игру «Атлант покупай - шанс выиграть получай».

Покупатель может оформить товар торговой марки «Атлант» в рассрочку от банка ВТБ сроком до 24 месяцев или в кредит сроком до 36 месяцев и участвовать в игре. Для оформления товара в кредит или рассрочку при себе достаточно иметь только паспорт!

Для участия в акции необходимо:

1. В любом магазине-партнере банка ВТБ оформить покупку техники торговой марки «Атлант» в рассрочку или кредит от банка ВТБ, либо купить товар за наличные.

2. Зарегистрироваться на сайте atlant.by, заполнив анкету.

Каждый клиент, успешно зарегистрировавший анкету на сайте, становится участником еженедельного розыгрыша 7 призов по 700 BYN.