Издатель the Village, главный хантер Рунета и другие незаурядные спикеры на площадке Edutainment FSP’2017

Арт-пикник Freaky Summer Party пройдет 29 и 30 июля в минском урбанпарке “Дримлэнд”. Помимо музыкальной сцены, на фестивале традиционно представлена образовательная площадка Edutainment, которая объединяет вокруг себя представителей креативных индустрий, современных профессий, успешных стартаперов и урбанистов. В этом году темами для обсуждений станут: семейный бизнес, работа мечты, международный медиа-рынок и локальный общепит. Мы знакомим вас со спикерами Edutainment’2017.

Андрей Беловешкин

http://www.beloveshkin.com/

Сохранить нельзя терять: что делать разумному человеку со своим здоровьем в городе

Кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин проводит семинары и курсы по ресурсам и укреплению здоровья, автор блога про здоровый образ жизни. Андрей преподавал в медицинском университете. Он является автором и ведущим обучающих семинаров, цель которых – дать любому человеку научно проверенные, понятные и практические знания о здоровье, научить человека самостоятельно заботится о себе и принимать верные решения простыми и доступными способами. Автор 47 научных публикаций, статей в популярных СМИ (Cosmopolitan, Onliner, TUT.by, АиФ, dev.by,"Республика" и пр.), спикер TEDx.

Fredrik Öst

Snask

http://snask.com/

Как нажить врагов и завести друзей: как брендинг работает в креативных индустриях

Создатель и креативный директор топового агентства из Швеции – SNASK. Агентство было основано в 2008 году двумя друзьями – Фредриком Ёстом и Магнусом Бергом – в Стокгольме, в здании бывшего кинотеатра. Они уже успели поработать с H&M, Microsoft, Universal, Goethe Institut, Monki, The Washington Post, Samsung, Åhléns, Metro. В агентстве издали свою книгу по креативности, организовывают собственные Олимпийские игры, изобрели велосипед, создали пиво для душа, открыли звукозаписывающую студию, кафе и создали свою рок-группу. SNASK выступали с лекциями в университете Стенфорда, в Dropbox, Google, на Каннских львах, многочисленных конференциях, воркшопах по графическому дизайну и креативным индустриям.

Александр Стельмах (ARTOX (Киев))

Artox

http://www.artox.com/

http://relax.ua

Relax.ua – история успеха: беларусы за границей

Александр Стельмах в прошлом директор новостного туристического портала holiday.by, сегодня занимается международным развитием ARTOX в Киеве. Компания ARTOX владеет такими крупными порталами, как Relax.by, Dom.by, 103.by. На данный момент в Украине представлены и успешно развиваются два проекта ARTOX – Relax.ua и 103.ua. Александр Стельмах расскажет об особенностях вывода беларусского медиа на украинский рынок.

Алена Владимирская

"Антирабство"

https://antirabstvo.ru/

Работодатель не готов пригласить вас на интервью

Алена Владимирская – создатель сервиса «Антирабство» (онлайн курсы по профориентации, эффективном трудоустройстве и профессиях будущего). Главный хантер Рунета, обладатель премии HR-бренд года. Алена выступает с лекциями для школьников, студентов, HR-ов, профессионалов, молодых специалистов. Получить положительные рекомендации от Алены Владимирской – это все равно что сорвать джек-пот на рынке труда. Не пропустите, если в ваших приоритетах профессиональный рост.

Александр Степановский

Татьяна Игнатовская

Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»

Семья и бизнес. Есть ли шанс у семейного бизнеса в Беларуси?

Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнёры» – крупнейшая национальная команда бизнес-адвокатов. Специалисты бюро рекомендованы Chambers Global/Europe, Legal500, IFLR1000, Best Lawyers, Who’s Who Legal. Профессиональный опыт специалистов от 10 до 25 лет. Адвокаты поделятся своим опытом в грамотной организации и ведении семейного бизнеса, а также расскажут об особенностях законодательства Республики Беларусь на этот счет.

Алексей Аметов и Женя Сугак

The Village

http://www.the-village.ru/

https://setka.io/ru/

Нужен ли Минску еще один городской журнал?

The Village — городской интернет-сайт, который рассказывает о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах, еде и людях. Портал пишет о комфортном городе, инициативах, местах. На страницах The Village интервью с чиновниками соседствуют с обзорами кафе или баров. В формировании материалов, наряду с редакцией, принять участие может любой зарегистрированный пользователь. Этим летом The Village официально пришел и в Беларусь. Представитель российского The Village Алексей Аметов вместе с белорусским редактором Женей Сугак поделятся своими взглядами на развитие журнала в Минске.

Денис Вальдес, El Pushka

Павел Соловьев, Svobody.4

Сергей Заблоцкий, Sweet&Sour

Павел Крамарь, koko.by

Каким должен быть идеальный общепит Минска?

Популярные бары и рестораны Минска делятся своими мыслями на эту тему. Что ждет ресторанную индустрию Минска в будущем? Почему бары продолжают открываться? Существует ли кризис ресторанной индустрии? Какой должен быть идеальный формат заведений для Минска? И, в конце концов, что стоит за новыми заведениями: идея или деньги?

Лекция пройдет в форме дискуссии с представителями трех заведений, а также знаменитыми фудхантерами Минска koko.by.

Билеты по цене 16.99 BYN (один день) и 24.99 BYN (два дня) еще доступны на сайте. Билеты подорожают уже в эту пятницу, 23 июня.

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