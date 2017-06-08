Новостройки Минска: цены стоят на месте, а площади уменьшаются

В последнее время все чаще можно услышать мнение, что ситуация на рынке жилья стабилизировалась. В последнем стабильном 2014 году самая доступная однокомнатная квартира в новостройке Минска стоила порядка 50 тыс. USD, а сейчас в свободной продаже есть квартиры стоимостью даже меньше 35 тыс. USD. Действительно ли так улучшилась ситуация на рынке или есть неучтенные неизвестные – об этом далее в статье.

Структура предложения

В разрезе классов качества структура предлагавшихся на продажу в 2014 г. и в настоящее время новостроек изменилась существенно. В ответ на переориентацию спроса на сегмент максимально низкого по стоимости жилья на 44% увеличилось количество новостроек класса «Эконом». В то же время класс «Стандарт» уменьшился на 43%. Но даже и после этого он продолжает оставаться самым многочисленным на рынке – ему принадлежит практически половина всего рыночного предложения новостроек.

Особняком стоят классы «Комфорт» и «Престиж». Изменения их коснулись в гораздо меньшей степени: объем предложения домов первого уменьшился на 13%, а второго – на 25%.

- За последние 3 года предложение новостроек сместилось в эконом-сегмент, - рассказывает руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ Новостройцентр» Наталья Раденя. – Основной спрос сконцентрирован на домах классов «Эконом» и «Стандарт». При этом большинство покупателей на первое место ставят уже не стоимость, а степень готовности дома. Это подтверждается и проведённым нами опросом потенциальных покупателей.

С учетом того, что застройка жилого комплекса «Маяк Минска» еще далека от окончания и относительно недавно началось строительство жилого района «Минск-Мир», общий объем предложения по сравнению с 2014 г., можно сказать, остался без изменений. Однозначно одно: на рынке остались только самые сильные застройщики, от чего покупатели, на мой взгляд, только выиграли.

По данным российских СМИ, за три года средняя площадь квартир в Москве уменьшилась почти на четверть - с 91 до 69 кв. м, а количество проектов, в которых есть студии, в массовом сегменте выросло в семь раз. При этом предложение малогабаритных квартир в новостройках за два года выросло вчетверо.

В Минске изменения не столь существенные. Так, по данным «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ Новостройцентр», в июне 2014 г. средняя площадь квартир-новостроек составляла порядка 81 кв. м., а сейчас этот показатель снизился до 76 кв. м.

- По сравнению с летом 2014 г. в настоящее время предложение малогабаритных квартир-новостроек площадью от 28 до 34 кв. м увеличилось. В июне 2014 г. самой доступной площадью была 30 кв. м., и предлагались подобные по площади квартиры предлагались лишь в одном доме и в небольшом количестве. Стоимость кв. м. оценивалась застройщиком в 1700 USD. В итоге стоимость квартиры находилась на уровне 51 тыс. USD. И это просто голые стены, где еще надо было сделать полноценный ремонт. При этом ни о какой скидке со стороны застройщика говорить не приходилось – такие квартиры раскупались «на ура» и так.

Сейчас же покупателям доступны малогабаритные квартиры от 28 кв. м. уже в 4 проектах, по цене кв. м. в районе 1000-1200 USD, в зависимости от проекта, стадии строительства, наличия отделки и т.п.

Вообще, если говорить о ценах, то сейчас средняя стоимость кв. м. новостроек находится на минимальном для последних 5 лет уровне. Сейчас уже никого не удивить стоимостью кв. м. 925 USD/кв. м. для введеной в эксплуатацию новостройки, которая еще и доступна в лизинг по ставке от 9,9% годовых.