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23. 06. 2017

МТС предлагает интернет, ТВ, музыку и прессу в одном смартфоне за 1 рубль в сутки

К сезону отдыха компания МТС представляет новую услугу «Пикник», которая включает безлимитный мобильный интернет и мультимедийные сервисы по выгодной цене. Услуга позволяет смотреть фильмы и телепередачи, слушать музыку, читать газеты и журналы всего за 1 рубль в сутки, не беспокоясь о трафике.

Услуга «Пикник» предоставляет безлимитный интернет в сетях 3G и 4G, причем первые 2 ГБ в день расходуются без ограничения скорости. Кроме того, абоненты получают возможность бесплатно пользоваться цифровым телевидением «МТС ТВ», онлайн-кинотеатром «МТС Кино», платформой для меломанов «МТС Music» и каталогом популярных журналов и газет «МТС Пресса». Интернет-трафик на перечисленные сервисы не учитывается, а скорость доступа к ним после превышения порога в 2 ГБ не снижается.

Подключить или отключить услугу «Пикник» можно в любое время – она тарифицируется посуточно, поэтому вы платите за нее только тогда, когда она действительно нужна.

Активировать услугу «Пикник» можно с помощью бесплатного USSD-запроса*744# , Интернет-помощника или обратившись в любой салон связи МТС. После того, как услуга подключена, доступ к безлимитному мобильному интернету открывается автоматически. А для того, чтобы бесплатно пользоваться «МТС ТВ», «МТС Кино», «МТС Music» и «МТС Пресса», достаточно подключить нужный сервис на номер, на котором уже есть услуга «Пикник».

Подробности о новом предложении и инструкцию по пользованию сервисами, которые в него входят, можно найти здесь.
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