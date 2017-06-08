Технология LG Door-in-Door – самый быстрый доступ к продуктамв холодильнике

Технология «Door-in-door» («Дверь-в-Двери») не связана с лазерами, микросхемами, компьютерами и другими сложными нанотехнологиями. Это простое, но в то же время гениальное решение для такого привычного устройства в нашем доме, как холодильник.

Согласно исследованиям LG, в среднем пользователи открывают холодильник 80 раз в сутки, что ведёт к постоянной потере вырабатываемого устройством холодного воздуха, а это напрямую сказывается на долгосрочности и качестве его работы. Концепция Door-in-Door компании LG создала революцию в дизайне холодильников, предоставляя пользователям быстрый доступ к часто используемым продуктам питания, одновременно снижая потерю холодного воздуха.

Отвечая мировым стандартам стиля и качества, дополнительная дверь, незаметно встроенная в основную, открывается простым нажатием кнопки и демонстрирует вместительный мини-отсек. Это позволяет быстро найти и достать нужные вам продукты, без необходимости искать их по всему холодильнику.

Польза такого дизайна легко ощутима для пользователя и выражается реальными числами. Сотрудники британской компании по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации Intertek Group plc, провели независимое исследование, в результате которого было установлено, что технология LG Door-in-Door снижает потери холодного воздуха до 41%. Тем самым инновация в дизайне сокращает потребность в электричестве за счет меньшей нагрузки на компрессор – это отличный пример того, как каждый элемент премиальной бытовой техники работает ради выгоды и удобства своего пользователя.

Технология Door-in-Door используется в таких моделях, как LG InstaView. Впервые представленный на выставке CES 2017, новый флагманский холодильник линейки Door-in-Door оснащен 29-дюймовым сенсорным LCD-дисплеем. Система InstaView реагирует на звук, и, чтобы открыть холодильник, вам нужно лишь постучать по стеклу. После этого простого жеста, стекло автоматически становится прозрачным, что позволяет Вам заглянуть внутрь холодильника, не открывая дверцу.

В создании дизайна холодильников, оснащённых Door-in-Door, принял непосредственное участие именитый промышленный дизайнер Карим Рашид, что позволило сделать технологию не только эффективной, но и стильной. Модели холодильников LG Door-in-Door удостоились многочисленных наград Red Dot Design Award, выставок KAID Pin Up Design Award и IDEA. Это является подтверждением того, что компания LG является лидером в области дизайна в индустрии бытовой техники.

Технология Door-in-Door - это единство стиля, эффективности и удобства повседневного использования.