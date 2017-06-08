Стартовал прием заявок на пятую юбилейную Премию «Народная Марка» Беларуси

В этом году Премия потребительского признания «Народная Марка» Беларуси отметит пятилетний юбилей. Уже в пятый раз белорусские потребители определят лидирующие бренды нашей страны, отдав голоса за свои любимые товары и услуги в средствах массовой информации.

В этом году перечень номинаций обновлен и включает широкий спектр категорий продовольственных, непродовольственных товаров и услуг массового спроса.

Народный опрос-голосование пройдет с 17 июля по 30 сентября 2017 года. Анкеты будут опубликованы на официальном сайте Премии narodnayamarka.by и в республиканской и региональной прессе. Теперь голосование станет еще более удобным и доступным, благодаря возможности заполнить анкету с мобильного телефона прямо на сайте Премии.

Как и прежде, анкеты Премии не будут содержать вариантов ответа и людям необходимо будет самостоятельно внести названия своих любимых торговых марок. Особенность Премии «Народная Марка» заключается в наиболее широком для Беларуси масштабе потребительского опроса и его доступности во всех уголках Беларуси. Каждый участник народного голосования будет иметь возможность выиграть один из 100 серебряных и 10 золотых слитков.

В состав Наблюдательного совета Премии войдут представители министерств, ведомств, Белорусского общества защиты потребителей, Палаты представителей Национального собрания, бизнес-сообществ.

Кульминацией Премии станет торжественная Церемония награждения победителей – концертное шоу «Народная Марка», на котором будут официально объявлены бренды и производители, сумевшие завоевать народную любовь. Церемония пройдет с участием представителей министерств и ведомств, бизнес-сообществ, средств массовой информации, белорусских селебрити, известных музыкальных исполнителей и коллективов Беларуси и будет открыто для широкого зрителя во время ТВ-шоу «Народная Марка» на канале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Алена Устинович, продюсер Премии «Народная Марка», председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси: «Народной Марке» в этом году исполнится пять лет, и мы рады, что количество участников, как среди предприятий, так и среди потребителей, вовлеченных в выбор народных брендов, ежегодно растет, а победителями становятся белорусские марки товаров и услуг. Надеюсь, что данная тенденция сохранится и в этом году. Предприятия-обладатели титула «Народная Марка» сформировали своеобразное объединение лидеров рынка, завоевавших сердца потребителей, а символ Премии все чаще можно увидеть на упаковках товаров как знак народного доверия. Присуждение звания «Народная Марка» по праву является подтверждением лояльности потребителя и дает предприятиям дополнительные преимущества для успешной работы на рынке. На мой взгляд, именно борьба за своего потребителя должна стать ключевой в маркетинговых программах брендов».

Прием заявок на участие от предприятий открыт на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Подробная информация по телефонам Дирекции в Минске: +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17.