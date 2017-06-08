На репетиции парада в Минске танк снес столб и дерево - видео

В Минске в субботу, 24 июня, танк Т-72 из колонны техники, двигавшейся по городу на репетицию парада в честь Дня Независимости Беларуси, врезался в столб и дерево, стоявшие на краю проезжей части в районе перечесения ул. Макаенка и проспекта Независимости.

Как сообщили очевидцы, во время движения у танка заклинило гусеницу, он ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с осветительной мачтой и деревом. Также разрушен бордюр и плитка на краю проезжей части, а получивший повреждения танк отправился на базу после осмотра места происшествия сотрудниками ГАИ.