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26. 06. 2017

СМИ озвучили подробности задержания российских диверсантов в Украине

В зоне АТО в районе Желобка была взята группа противника в составе четырех человек. Двое из них оказались россиянами, пишет журналист Юрий Бутусов.

"24 июня воины 20-го мотопехотного батальона обнаружили разведывательный патруль противника, который осуществлял разведку наших позиций. Обнаружив противника и используя фактор внезапности, бойцы 20-го батальона холодным оружием уничтожили двух наемников, а четверых захватили в плен", - написал журналист в Facebook.

Также о бое на трассе сообщил волонтер Мирослав Гай в Facebook.

"В результате боя, двое из терористов, один из которых русский - погибли. Оставшиеся были взяты в плен. Сейчас в 4 Бригаде 2 Армейского Корпуса врага идет шухер. Сепарские ресурсы уже воют", - пишет Гай.

Напомним, уничтожение группы ранее подтвердили в штабе АТО.

Источник: korrespondent.net
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