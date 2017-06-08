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26. 06. 2017

Прогноз погоды: 26 июня в Беларуси дожди и грозы

В Беларуси в понедельник, 26 июня, ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от +18°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку страны.

Сегодня в столице: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха +20..+22°С, передает Белгидрометцентр.

В последующие сутки, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, однако температура воздуха немного понизится.
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