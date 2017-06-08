Суриков высказался за отмену роуминга между Беларусью и Россией

Посол России в Беларуси Александр Суриков прокомментировал в интервью телеканалу "Беларусь 1" отмену роуминга в Европейской Союзе, которая произошла на днях. По его словам, это хороший пример для работы в Союзном государстве Беларуси и России.

Российский дипломат высказался за отмену роуминга между Беларусью и Россией, но вместе с тем отметил, что, по его мнению, сотовые операторы "с неохотой пойдут на такой шаг".

"Но нужно, чтобы они шли на это, брали на себя такой шаг", - сказал Александр Суриков и добавил, что этот вопрос нужно обсудить на площадке Союзного государства.