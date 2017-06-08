Интервью с архитекторами: люди из Каменной Горки не чувствуют себя в Минске, эту проблему надо решать

В большинстве своем архитекторы делятся на два типа: кто хочет все снести и отстроить заново весь город, и кто готов исправить ошибки и подчеркнуть имеющиеся идеи. Архитекторы студии «Зробiм» Алексей Кораблев и Андрей Маковский относятся к редкому второму типу: они не просто рассказали, что им не нравится в архитектуре столицы, но и как это можно исправить.
— То, что строилось в Минске 20 лет назад, мне не нравится, — начал беседу Алексей Кораблев. — Эта китчевая застройка создавалась для того, чтобы быстро освоить землю. То, что возводили 30-40 лет назад, мне очень нравится, так как это была действительно передовая архитектура. Новая архитектура для меня тоже представляет интерес. Самый удачный пример — это GalleriaMinsk, потому что здание очень удачно вписано в контекст.
На наш резонный вопрос, не кажется ли архитекторам, что здание торгового центра выглядит мрачновато и напоминает мемориальную доску, они ответили, что на белом фоне это здание так и выглядело бы, но в существующий контекст оно вписалось хорошо. Они говорят о том, что здание притягивает к себе, выглядит хорошо как издалека, так и вблизи. Черный цвет сейчас как никогда актуален и выглядит необычно в нашей бежевой среде.
— Нужно понимать, что такое Немига в целом, — продолжает мысль Андрей Маковский. — Эта территория была полигоном архитектурных экспериментов. Когда здесь были одни бараки, здесь появилось первое в стране здание по каркасной системе с ленточным остеклением. Сейчас на нем написано velcom. Это здание тогда было очень авангардным, инновационным.
Далее, начали строить торговый дом «На Немиге». В нем изюминкой стала идея разделить потоки пешеходов и водителей. Вообще, архитекторы планировали, что все пешеходы будут двигаться наверху, а машины внизу. Есть белорусы, которые разработали технологию наземного транспорта над автомобильной дорогой. Можно было бы продолжить идею советских архитекторов, которые задали тон на Немиге.
Архитектор продолжает перечислять: первый небоскреб — RoyalPlaza— тоже появился на Немиге. Дом «У Троицкого» — это тоже своего рода эксперимент для Минска, хоть и неудачный, по его мнению. Он считает, что Немига представляет собой некий фьюжен, музей архитектуры: здесь и довоенная архитектура в виде Троицкого предместья, есть послевоенный советский авангард, есть современная архитектура. Андрей считает, что если и внедрять что-то новое, то именно на Немиге.
— Если дальше рассуждать о нашумевших зданиях, то мне нравится «Кемпински». Я считаю, что он очень подходит образу минской архитектуры. Он лаконичный, простой, выполненный в одном цвете. Это здание хорошо сочетается с существующей застройкой, в то же время оно современное. Например, здания напротив ТД «На Немиге» — это неудачный пример имитации архитектуры 19 века. «Кемпински» же в этом смысле намного лучше сделан. Это видно благодаря таким решениям, как остекление без рамы. Это сложно реализуемо. Сама нарезка окон строгая, что идет в такт проспекту. Единственное, к чему можно придраться, это высота здания. Неэтично было делать «Кемпински» выше всего проспекта. Однако, я могу понять архитектора. Ему дают задание и говорят, что на таком-то участке земли нужно вместить такую-то площадь здания, — объяснил Андрей.
— Архитектура — это не только «обертка», красивые здания, но и функционализм, проработанная внутренняя начинка здания. На Немиге как раз она есть. Больше нет ни одного района в Минске, где бы так хорошо сочетались торговые площадки, офисы и жилье. В той же Каменной Горке есть только одно жилье. И если жителю этого района нужно что-то купить, например, он едет в центр, говоря при этом: «Я еду в город». Почему он не чувствует себя в городе, находясь в КГ, это большая проблема, которую нужно решать, — дополняет Алексей.
На вопрос, так что же нужно поменять в Минске, оба архитектора сошлись во мнении, что нужно работать с водно-зеленым диаметром, который находится под угрозой уничтожения. Его нужно переосмыслить, насытить функциями. Например, создать там больше летних кафе, микро-офисы для фрилансеров, добавить паромных лодок, которые бы переправляли людей с одного берега на другой.
— Вообще, Минску очень не хватает творческих зон, атмосферных мест. Например, такое место очень спонтанно получилось на ул. Октябрьской, где промышленная зона. Это не центр города, городские власти благополучно забыли про это место и там развернулось творческое пространство. Таких мест в городе должно быть больше, причем не только в центре города. Например, на Цнянском водохранилище сделали пляж, куда люди просто приходят позагорать. Однако из этой территории можно сделать не только пляж, а что-то более интересное, — высказался Алексей.
— Кроме рекреационной зоны в Минске есть уникальные промышленные территории, треть из которых заброшены. Такое редко можно встретить в европейском городе. Все эти огромные здания можно насыщать функциями жилья, офисов, чем-то творческим, например, галереями. Лофт для этого идеально подходит.
Далее, нужно работать с архитектурным наследием: советскими авангардными зданиями, проспектом Независимости. Например, на домах, расположенных напротив Национальной библиотеки с фресками на фасаде, эксплуатируемая крыша. Планировалось, что люди будут использовать ее, создавать там сад, например. Даже голландский журнал писал об этом в 70-х гг. Почему бы это не вернуть?
Плюс у нас нет ярко выраженного офисного центра. Все бизнес-центры разбросаны по городу. Было бы интересно, если бы и дальше застройка офисами продолжалась по такой концепции. Это было бы отличительной чертой города, — предложил Андрей.
Он также считает, что нужно постепенно заниматься локальной реконструкцией. Например, проспект Победителей был построен буквально за 10 лет, и цельной картинки не получилось, это не место для прогулок, это место для машин. Андрей считает, что это нужно постепенно исправлять.
По традиции разговор с архитекторами зашел в сторону серых панельных домов и спальных районов. Как решить проблему здесь? Андрей и Алексей считают, что просто выкрасить яркой краской фасады недостаточно. Да и яркий цвет быстро надоедает, все же цвет дома должен быть спокойным. Архитекторы считают, что необходимо создать среду, инфраструктуру, благоустройство. Важно, чтобы у людей отпадала надобность уезжать из своего района, и в идеальном случае человек должен иметь возможность работать и получать досуг рядом с домом.
Источник: realt.by
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