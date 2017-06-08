Исследование: пошлая реклама не увеличивает вероятность покупки

Американские ученые провели метаанализ работ, посвященных восприятию сексуальной рекламы, и пришли к выводу, что такие мотивы не связаны с вероятностью покупки.

Реклама, апеллирующая к сексуальности, широко распространена в США, странах Европы и Азии. Одним из наиболее ранних примеров такого контента считается кампания американской Pearl Tobacco, которая в 1871 году разместила на пачках сигарет рисунок частично обнаженной женщины. Несмотря на то, что подобные стратегии по-прежнему используются в продвижении брендов, их эффективность остается неясной. Так, ряд наблюдений показывают, что эротические мотивы лучше запоминаются аудиторией, тогда как другие, напротив, приводят данные в пользу нейтральной и даже негативной реакции. При этом отрицательное отношение, по-видимому, может усиливаться с ростом уровня откровенности объявлений.

Противоречивость этих выводов требует пояснения на крупных выборках. Однако до сих пор воздействие сексуальной тематики на потребителей описывалось только в рамках обзоров литературы (качественных исследований). Вместо этого сотрудники Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне и других учреждений провели метаанализ 72 научных работ, опубликованных с 1969 по 2017 годы. Помимо оценки того, как эротические отсылки связаны с восприятием рекламы, брендов и вероятностью покупки товара или услуги, авторы изучили связь показателей с полом респондентов, родом их занятий, полом моделей, которые изображались в объявлении, его актуальностью и иными факторами.

Гипотезы о воздействии контента на запоминание, отношение и готовность к приобретению ученые тестировали с помощью модели со случайными уровнями факторов (random effects model), которая позволяла определить не наличие, но распределение расчетного среднего значения эффектов. Всего команда рассмотрела случаи 17 704 испытуемых, медианный объем выборки составил 160 человек. Результаты показали, что сексуальность объявлений не коррелирует с узнаваемостью бренда, товара или услуги. При этом люди действительно лучше запоминали такую рекламу, но ниже оценивали бренд: авторы выделили 18 величин эффекта по полу, из которых только среднее, однако, было значимо.

Схожая тенденция наблюдалась для пола моделей: ответы мужчин и женщин несколько различались, но по расчетному среднему хуже всего респонденты оценивали объявления только с моделями мужского пола. Вместе с тем сексуальность рекламы практически не коррелировала с вероятностью покупки. Остальные параметры также оказались слабо связаны с таким подтекстом. По словам ученых, полученные данные проясняют влияние эротических мотивов на восприятие рекламы и брендов. В то же время на этапе обработки исследователи иногда получали чрезмерно большой разброс величин эффектов, что может указывать на методологические недостатки и требует дополнительного изучения.

Статья опубликована в The International Journal of Advertising.

Источник: Naked Science