Генпрокурор: коррупции в Беларуси стало больше на треть

За 5 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зарегистрированных в Беларуси коррупционных преступлений увеличилось с 451 до 584 (на 29,4%). Об этом сообщил генеральный прокурор страны Александр Конюк.

Среди коррупционных преступлений больше всего в 2017 году выявлено хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (на 37,7%) и фактов злоупотребления служебными полномочиями или их превышения (на 64%), а число выявленных коррупционеров выросло на 19,4% (237 и 283 соответственно), рассказал генпрокурор в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Александра Конюка, сейчас в Беларуси за коррупцию под следствием находятся высокопоставленные чиновники из министерств торговли, по чрезвычайным ситуациям, транспорта и коммуникаций, ряд крупных предпринимателей.