4,2 промилле: в Ганцевичах ГАИ задержала смертельно пьяного водителя

Сотрудник ГАИ Ганцевичей задержали поздно вечером в субботу, 24 июня, 25-летнего водителя, находившегося за рулем в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Местный житель пояснил, что, поругавшись с супругой, выпил и сел за руль, чтобы поехать в свой дачный домик.

Молодого человека остановили в 23:50 на ул. Красноармейская в городе Ганцевичи. Медосвидетельствование показало наличие у него в крови 4,2 промилле алкоголя, сообщили в ГАИ Бреста и Брестской области.

Пьяный водитель отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлены административные протоколы.