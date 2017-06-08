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26. 06. 2017

4,2 промилле: в Ганцевичах ГАИ задержала смертельно пьяного водителя

Сотрудник ГАИ Ганцевичей задержали поздно вечером в субботу, 24 июня, 25-летнего водителя, находившегося за рулем в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Местный житель пояснил, что, поругавшись с супругой, выпил и сел за руль, чтобы поехать в свой дачный домик.

Молодого человека остановили в 23:50 на ул. Красноармейская в городе Ганцевичи. Медосвидетельствование показало наличие у него в крови 4,2 промилле алкоголя, сообщили в ГАИ Бреста и Брестской области.

Пьяный водитель отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлены административные протоколы.
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