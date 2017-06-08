Создана универсальная вакцина от гриппа и ОРВИ

Ненадежная ежегодная вакцинация против гриппа может отойти в прошлое: универсальная вакцина против гриппа и обычной простуды с пролонгированным действием может появиться уже в ближайшее время.

По данным ВОЗ, каждый год грипп поражает 5-15% населения в северном полушарии, и при этом он убивает больше людей по всему миру, чем вирусы Эбола и Зика.

Во многих странах мира, включая Россию, существуют рекомендации для детей, людей старше 65 лет, а также для людей с определенными заболеваниями делать прививки от гриппа каждый год. Однако такие вакцины не всегда эффективны, так как вирус гриппа постоянно мутирует. Поэтому врачи не первое десятилетие мечтают об универсальной вакцине против гриппа, которая сможет убить любой штамм вируса, однако до недавнего времени это оставалось всего лишь мечтой.

Недавно в Брюсселе, Бельгия, сразу несколько групп ученых заявили, что они близки к решению головоломки.

«Наши исследования, финансируемые ЕС, привели нас к завершающей стадии разработки универсальной вакцины против гриппа», — заявила Лайн Маттиессен (Line Matthiessen), и.о. директора по здравоохранению в Генеральном директорате ЕС по исследованиям и инновациям (EU's Directorate-General for Research and Innovation). «Мы уже вплотную приблизились к нашей цели, но теперь работа должна выйти на международный уровень для достижения финала».

Серия новых вакцин предполагает одновременную защиту сразу от нескольких форм гриппа, включая пандемические. Они уже спасла жизни мышей, хорьков и свиней, зараженных различными штаммами вирусов, таких, как вирус «испанки», вызвавший в 1918 году пандемию. Некоторые вакцины из этой серии в настоящий момент проходят тестирование на пациентах.

«Этот год был особенно плохим в плане эпидемиологической обстановки в мире, только в ЕС от обычного гриппа умерло множество людей», — сказал Паси Пенттинен (Pasi Penttinen) из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control). Одна из самых больших проблем вакцинации от сезонных штаммов гриппа заключается в том, что защита, предлагаемая сезонными вакцинами, по-прежнему зависит только от удачи и точности предсказаний ученых.

«Эпидемии гриппа трудно предотвратить из-за того что вирус непрерывно развивается», — сказал доктор Алекс Рамирес (Alex Ramirez) из биотехнологического стартапа iQur, Лондон, Великобритания. «Каждый год фармацевтические компании заранее готовят вакцины, исходя ихзпредсказаний о том, преобладание какого именно штамма предвидится в ближайшие месяцы».

Доктор Рамирес пояснил, что промежуток времени между разработкой вакцины и ее доставкой в медицинские учреждения слишком велик, учитывая методы подготовки вакцин, относящиеся еще к 1950-м годам. Даже сегодня фармацевтические компании используют миллионы куриных яиц для выращивания вируса, который войдет в состав вакцины, не имея возможности ускорить процессы ее производства. При этом всегда остается шанс того, что преобладающий штамм вируса будет предсказан неверно, и тогда вся приготовленная партия вакцины окажется малоэффективной. В тот момент, когда о преобладающем штамме будет известно достоверно, начинать заново производство специфической вакцины будет уже поздно.

В рамках проекта FLUTCORE, финансируемого ЕС, учеными из iQur впервые был разработан более гибкий процесс производства вакцины. Вместо того, чтобы нацеливать вакцину на постоянно меняющуюся белковую головку вируса гриппа, ученые создали так называемую тандемную ядерную структуру, которая достаточно проворна, чтобы поразить гораздо более устойчивый хвост вируса. Эта структура синтезируется при помощи модифицированных дрожжевых бактерий. Процесс дрожжевого синтеза сокращает процесс производства вакцины от нескольких месяцев до нескольких недель.

Новая вакцина уже успешно прошла испытания на мышах. В настоящее время IQur собирает средства на проведение первых клинических испытаний новой универсальной вакцины.

Три проекта, финансируемые ЕС, которые были представлены на встрече EDUFLUVAC, FLUNIVAC и UniVax, изучают другие инновационные методы борьбы с новыми штаммами вируса. Проект UNISEC, финансируемый ЕС, уже приступил к тестированию эффективности двух особенно успешных универсальных вакцин от гриппа на пациентах. Они уже перешли от испытаний на небольшой выборке участников к следующему этапу, предшествующему широкомасштабным испытаниям с большим числом участников. Результаты ожидаются в этом году.

В январе BiondVax, стартап в Ness Ziona, Израиль, опубликовал достижения одной из этих двух вакцин в научном журнале Vaccine . Компания вакцинировала участников испытаний в 2011 году, заморозила образцы их крови и несколько лет спустя подвергла их воздействию нового штамма.

«В их крови содержалось больше защитных антител против нового штамма гриппа, чем у участников испытаний, которые получали плацебо», — сказал Джошуа Филлипсон (Joshua Phillipson)из BiondVax. «Мы фактически вакцинировали людей против штамма гриппа, которого в то время еще даже не существовало».

Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank) объявил 19 июня, что он предоставит компании BiondVax кредит в размере 20 миллионов евро для финансирования окончательных крупномасштабных испытаний и создания завода по производству вакцины.

Источник: MedPortal.ru