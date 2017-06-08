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26. 06. 2017

БСБ Банку осталось погасить физлицам $1,5 млн

Источник фото: Sputnik

По информации, полученной Национальным банком Беларуси от ЗАО "БСБ Банк", на утро 26 июня 2017 года обязательства банка перед физическими лицами составляли порядка 3 млн белорусских рублей в эквиваленте. Об этом в понедельник сообщили в Нацбанке.

С 26 июня обязательство по возмещению банковских вкладов (депозитов), привлеченных ЗАО "БСБ Банк", возникает у государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц" (далее – Агентство).

Законом о гарантированном возмещении вкладов (депозитов) предусмотрено, что объектами возмещения являются денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные физическими лицами на счетах и (или) во вклады (депозиты). Средства физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются объектами возмещения банковских вкладов (депозитов).

С 17 июля 2017 г. физические лица – клиенты ЗАО "БСБ Банк" вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения в банк-поверенный, которым определено ОАО "Банк Москва–Минск", либо в Агентство (в случаях, если право на возмещение подтверждается свидетельством о праве на наследство, постановлением суда о признании за наследником права собственности на банковский вклад (депозит), сберегательным сертификатом на предъявителя или иными документами).

Подробная информация о месте, времени и порядке возмещения банковских вкладов (депозитов) размещена на официальном интернет-сайте Агентства (www.adc.by). В ближайшее время данная информация будет также опубликована в газетах "Рэспублiка" и "СБ Беларусь Сегодня".
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