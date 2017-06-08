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26. 06. 2017

В правительстве Беларуси "выходят на траекторию восстановления экономики" (обновлено)

Источник фото: Onliner.by

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил 26 b.ня, выступая в парламенте, что "сегодня мы постепенно выходим на траекторию восстановления экономики". По его словам, об этом свидетельствуют результаты экономики в Беларуси последних месяцев.

"Темпы экономического роста прибавляют от месяца к месяцу. Целевая задача по темпам роста ВВП на первое полугодие выполняется с опережением - 100,9% (при задании 100,2%)", - заявил первый замглавы белорусского правительства, передает БелТА.

При этом рост инфляции находится на минимальном уровне — 2,7% при прогнозе на полугодие 6,7%, уточнил Матюшевский.

Первый вице-премьер также отметил снижение процентной нагрузки на реальный сектор экономики, рост рентабельности продаж и чистой прибыли со снижением чистого убытка в расчете на одну убыточную организацию, сообщает БелаПАН.

"Реальная заработная плата растет уже третий месяц подряд на фоне ее снижения в последние два года. В целом по экономике сохранена увязка зарплат с ростом производительности труда", — добавил представитель правительства.

По словам Матюшевского, "рост ВВП обеспечивался главным образом за счет внешнего спроса". "Экспорт наращивается высокими темпами — 119,5% в январе-апреле 2017 года. При этом показательно, что опережающими темпами растет не сырьевой, а именно технологический экспорт. За четыре месяца инвестиционных товаров импортировано в полтора раза больше, чем в прошлом году", — сказал первый вице-премьер.

Он также добавил, что положительное сальдо внешней торговли с начала года сложилось на уровне 120 млн долларов, и этом эффективно сказывается на платежном балансе и золотовалютных резервах.

По словам Матюшевского, положительную динамику в текущем периоде демонстрирует большинство отраслей за исключением строительства. "Однако основным драйвером роста выступает промышленность. Наибольшую отдачу показывают деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, производство химической продукции и легкая промышленность", — сказал Матюшевский.
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