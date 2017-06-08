Погода: в среду в Беларуси будет до +36

В Республиканском гидрометцентре Беларуси рассказали о погоде на ближайшие дни. Так, 28 июня ночью страна в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления; в дневные часы ожидается поступление теплых воздушных масс с юга Европы.

Преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +22..+29°С, по юго-западу ночью +13..+16°С, днем +30..+31°С.



29 июня погоду обусловит атмосферный фронт и очень теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине республики, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем во многих районах сильный порывистый ветер, местами возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, по северо-востоку +10..+12°С; максимальная днем +28..+34°С, по югу местами до +36°С.