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26. 06. 2017

Минские школьники отправились на Кубок конфедераций ФИФА

Сегодня участники проекта «Футбол для дружбы» отправились на Кубок конфедераций ФИФА в Санкт-Петербург, где с 26 июня по 3 июля пройдут ключевые мероприятия международной социальной инициативы ПАО «Газпром».

В этом году в Санкт-Петербурге встретятся юные любители футбола из 64 стран. Мальчики и девочки в возрасте 12 лет, в том числе с ограниченными возможностями, будут объединены в восемь интернациональных команд — Сборных Дружбы.

Футболистам предстоит стать сплоченной командой всего за три дня интенсивных тренировок на стадионе Nova Arena. Для юных журналистов будут организованы мастер-классы и креативные тренинги, во время которых они смогут познакомиться поближе и поработать вместе в преддверии международной пресс-конференции. 

В рамках Форума состоится детский футбольный турнир, на котором юный футболист из Беларуси, воспитанник ФК «Динамо-Минск», Максим Камаев войдет в одну из восьми интернациональных сборных и сыграет вместе с ребятами из Швейцарии, Польши, Мексики, Великобритании, Португалии, Украины и Хорватии в качестве защитника. А юный белорусский журналист Влад Мартишевич будет работать в составе международного детского пресс-центра, в том числе брать интервью у ребят из других стран и готовить прямые репортажи с места событий.

«Я счастлив, что принимаю участие в программе «Футбол для дружбы». Мне очень этого хотелось: в прошлом году я прошел в финал национального отбора, а в этом году улучшил свой английский – и победил. Надеюсь, мы будем много общаться со сверстниками из других стран, а наша сборная победит в турнире!» – поделился ожиданиями Влад Мартишевич.

Наряду со спортивными мероприятиями школьников ждет день экскурсий, во время которых они смогут узнать об истории Санкт-Петербурга и посмотреть  достопримечательности города.

Также для ребят запланированы встречи с мировыми звездами футбола, а самым долгожданным событием станет визит на финал одного из главных футбольных стартов этого года – Кубка конфедераций ФИФА, который состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
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