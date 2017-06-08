LG OLED TV: фокус на совершенство

В 2017 году телевизоры стали тоньше передовых смартфонов. Теперь, когда мир увидел телевизор толщиной 2,57 мм, возможности мировых производителей современных телевизоров кажутся безграничными.

OLED-TV – вершина современных телевизионных технологий, новый опыт для тех, кто всегда мечтал о кинотеатре у себя дома. Такой телевизор выглядит будто картина на стене, и эта картина оживает прямо на ваших глазах. LG Electronics является мировым лидером в области производства телевизоров на основе технологий OLED – это единственная компания, которой удалось запустить масштабное производство и предоставить потребителю широкий и доступный ассортимент.

Новое поколение LG OLED TV 2017 года было представлено на международной выставке потребительской электроники CES (США, Лас-Вегас). Получив более 40 наград от всемирно известных экспертов, OLED телевизоры от LG готовы стать главным акцентом ваших гостиных и подарить новые эмоции от просмотра телевизора в домашних условиях.

Аббревиатуру «OLED» не следует путать с «LED». OLED - это отнюдь не новая версия старых телевизоров с некой дополнительной функцией, но технология, которая выводит просмотр TV на ранее недостижимый уровень.

OLED сегодняшнего дня

LED – light-emitting diode, или «светодиод». Такие устройства превращают движение электронов через полупроводник в световое излучение. Однако, размер светодиода недостаточно мал для того, чтобы использовать его для каждой точки, каждого пикселя телевизионной картинки в отдельности. Поэтому традиционные светодиоды используются в виде подсветки в телевизорах с жидкокристаллическими экранами и являются лишь источником света. В такой технологии нужен слой цветофильтра, чтобы в итоге получилось рабочее изображение.

OLED – organic light-emitting diode, или «органический светодиод». Эти светодиоды производятся из специальных органических компонентов, которые подсвечиваются, когда через них проходит электричество. Они могут быть очень тонкими, маленькими и гибкими. Поэтому на экране телевизора, сделанного на основе органических светодиодов, каждый отдельный пиксель высвечивается сам по себе, независимо от других. Здесь уже не нужен никакой слой с цветофильтром.

Инновационный подход к матрице

OLED технология позволила добиться улучшения качества картинки за счёт снижения количества слоёв экрана. Если жидкокристаллическая матрица состоит из 8 слоёв, то в OLED их в два раза меньше:

8 слоев LED

Корпус модуля с подсветкой; Отражатель; Поляризационный слой; Слой призм; Слои квантовых точек усовершенствованного цветофильтра; Рассеивающие слои; Направляющая панель; Панель с жидкими кристаллами. Экран

Против 4 слоев OLED:

Подложка (стекло); Слой OLED; Поляризационный слой; Экран

Малый размер органических светодиодов и усовершенствованная конструкция матрицы сделали телевизоры LG одними из самых лёгких и тонких в мире: панель серии W толщиной 2,57 мм буквально сливается со стеной, на которую крепится. Даже самые тонкие LED-телевизоры в 2-3 раза толще.

Изображение, которое хочется потрогать

Качество картинки OLED-TV достигает ранее недоступных высот. Поразительная цветопередача становится особенно заметной, когда дело доходит до сцен, где царит темнота. Когда каждый маленький пиксель экрана, за которым стоит органический светодиод OLED, изображает чёрный цвет, то Вы видите реальный черный цвет без таких технических артефактов, как засветы и ореолы, присущих дисплеем с LED-подсветкой.

Поддержка технологии HDR позволяет телевизорам LG настраивать параметры цвета и яркости картинки именно на те, которые были заложены в видео режиссером. LG OLED TV могут воспроизводить разные типы HDR: Dolby Vision, HDR 10 и HLG, позволяя наслаждаться наилучшим качеством контента. Active HDR и Dolby Vision отлично дополняют практически безграничные возможности OLED.

Исключительный дизайн

OLED-TV удивляет не только внутренней начинкой, но и внешними данными. Экран напоминает скорее минималистичную картину из стекла и металла, автор которой хотел показать нашу жизнь в отражении параллельной реальности. Даже в выключенном состоянии OLED-TV – это восторг и восхищение, а что говорить о тех эмоциях, которые испытываешь, когда зажигается экран!

Первоклассный звук

Идеальное изображение телевизоров LG дополняет чистый и объёмный звук премиального саундбара, что ещё больше усиливает впечатление от просмотра и погружает зрителя в атмосферу кинотеатра: от свиста пуль захочется увернуться, а от взрывов – спрятаться. В этом году в OLED-телевизорах LG в качестве стандарта появился Dolby Atmos – новый шаг в развитии идеи «звук вокруг». Если звуковая дорожка фильма записана для Dolby Atmos, то для всех отдельных звуков задано расположение в пространстве вокруг зрителя. Поэтому, например, шум от взлетающего над головами героев вертолёта будет автоматически перенаправляться на спикеры, закреплённые на потолке, или те, которые могут отразить звук от потолка. Звук окружает вас и перемещается относительно вас, так как будто вы находитесь внутри происходящего. Удивительно. Иногда страшно. Но всегда увлекательно.

OLED – это телевизор будущего от LG, который превосходит все самые смелые фантазии. После знакомства с ним вам никогда больше не захочется возвращаться к старым LED-телевизорам. Ведь зачем делать шаг назад, если в LG уже создали для Вас невероятное будущее.