В минобороны РБ противников парада назвали идейными наследниками нацистов

На пресс-конференции 26 июня пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны, полковник Владимир Макаров прокомментировал сбор подписей против парада в Минске. Противники военного парада предлагают вынести его проведение за город. Эта петиция собрала уже более 3500 подписей.

В ответ полковник Макаров заявил, что парады в День Независимости проводятся уже 20 лет — с 1997 года, и будут проводиться в дальнейшем. По его словам, этот праздник "не стал праздником белорусских радикалов, тех, кто является идейными потомками Вильгельма фон Кубе".

Он охарактеризовал гауляйтера Беларуси как одного из самых опасных нацистских преступников. Тех, кто выступает против советов, пресс-секретарь Минобороны сравнил с коллаборационистами времен Второй мировой войны и напомнил, что в Беларуси они составляли около 10% населения.

Источник: "Еврорадио"