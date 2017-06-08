В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за наступающей жары

Республиканский гидрометцентр Беларуси выступил с предупреждением о неблагоприятном погодном явлении. На день четверга, 29 июня, в стране объявлен оранжевый уровень опасности в связи с тем, что на большей части территории республики ожидается повышение температуры воздуха до +30 +34°С, в отдельных районах по югу до +36°С. Кроме того, во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

смотрите также Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире - видео Тем временем сегодня, 27 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +18..+23°C, по югу до +25°C, сообщает Белгидрометцентр. В Минске без осадков. Максимальная температура воздуха +20 +22°C.