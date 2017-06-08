"Не надо здесь устраивать митинги!" В Минске презентовали план сноса Осмоловки

В понедельник, 26 июня, в здании администрации Центрального района Минска прошла презентация плана сноса существующих домов и последующей застройки в районе Осмоловки. В пределах улиц Старовиленская, Киселева, Куйбышева, Коммунистическая минские власти планируют снести здесь двухэтажные дома и возвести восемь новых объектов, в том числе пятиэтажные жилые дома, административные здания, торговый центр.

Презентация состоялась в рамках общественного обсуждения, которое продлится до 17 июля.

Встреча началась с эмоциональных высказываний жителей, которые заявляли, что они категорически против сноса. И им интересно не то, что построят на месте снесенных домов, а что будет именно с их домом и с ними самими. Некоторые приводили аргументы, что дома в Осмоловке уникальны, что сюда надо водить туристов и достаточно было бы просто провести капитальный ремонт домов и привлечь частных инвесторов для организации кафе, галерей и т.п. Некоторые жаловались на духоту в зале и просили перенести обсуждение.

Главный архитектор проекта Александр Бондарчик отметил, что план был разработан еще в 2014 году и с тех пор не корректировался, несмотря на протесты жителей и общественности. Он сообщил, что в прошлом году было заседание комиссии Министерства культуры, которая отложила на неопределенный срок решение о придании Осмоловке статуса культурно-исторического наследия, поэтому и был вынесен на общественное обсуждение этот план. По его словам, проект предполагает увеличение количества жителей с 821 (по состоянию на 2014 год) до 2.260.

Руководивший презентацией недавно избранный глава администрации Центрального района Игорь Бузовский несколько раз повторил, что это только презентация, и призвал жителей присылать свои замечания по проекту, создать инициативные группы и собирать мнения людей.

Подробнее о том, как презентация чуть не переросла в митинг, читайте в продолжении материала на сайте "Белорусских новостей".

Источник: "Белорусские новости"