МИД Беларуси обвинил посла Украины в "тенденциозных высказываниях"

В министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима «в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения "Славянское братство – 2017"». Речь идет о высказывании дипломата 19 июня, где он резко прокомментировал недавние учения Беларуси, России и Сербии.

Игорь Кизим, в частности, заявил, что для иностранных дипломатов на учениях (в поездке принимал участие военный атташе украинского посольства - Телеграф) устроили "показательный фарс" и показали "театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе". Сами же учения, по словам посла, "прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе". "Надо демонстрировать большую открытость", - резюмировал Игорь Кизим.

В МИД Беларуси послу Украины указали, что его высказывания не соответствуют дружеским отношениям между двумя странами, "являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ", что сами учения не нарушили нормы международного права и обязательств Беларуси и что дипломатов пригласили на учения в качестве жеста доброй воли, чтобы продемонстрировать "высокую транспарентность мероприятия"

В белорусском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Беларусь и во время других ученияй уже давно демонстрирует в отношении своих украинских соседей военное доверие и открытость.

В МИД также указали, что украинская сторона ни разу не приглашала белорусских военных наблюдателей на мероприятия в рамках "самой крупной военной деятельности, проводимой на украинской территории" и ни на одно военное многонациональное или национальное учение на терриотрии Украины.

В заключение в МИД выразили надежду на "продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе".



